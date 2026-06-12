Giải mã cú trượt dài khiến thị trường bitcoin 'bốc hơi' 1.200 tỷ USD

Kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 126.000 USD vào mùa Thu năm 2025, giá bitcoin hiện đã rớt xuống sát mốc 60.000 USD. Đà bán tháo kéo dài 8 tháng qua không chỉ "thổi bay" 1.200 tỷ USD vốn hóa thị trường mà còn xóa sạch mọi thành quả tăng giá kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào ngày 5/6, bitcoin đã chạm mức thấp nhất kể từ trước cuộc bầu cử năm 2024. Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với tâm lý lạc quan ban đầu, khi bitcoin từng vượt 100.000 USD chỉ một tháng sau bầu cử nhờ kỳ vọng về một chính quyền thân thiện với tiền điện tử.

Sự lao dốc của bitcoin cũng đi ngược lại xu hướng chung của thị trường chứng khoán. Tính từ đầu năm, bitcoin mất gần 30% giá trị và giảm hơn 6% kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Ngược lại, chỉ số S&P 500 tăng gần 10% trong năm nay và 30% kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ.

Lý giải cho đà trượt dốc không phanh này, giới phân tích trước hết chỉ ra sức ép từ kinh tế vĩ mô và sự dịch chuyển của dòng tiền.

Quỹ đầu tư Hashdex Asset Management cho biết tiền điện tử thường hưởng lợi trong môi trường thanh khoản dồi dào và lãi suất thấp.

Tuy nhiên, dữ liệu việc làm mạnh mẽ và lạm phát cao đang củng cố dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mức lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, qua đó gây áp lực lên toàn thị trường.

Cùng lúc đó, sức hút của tiền điện tử đang bị lu mờ bởi cơn sốt công nghệ mới. Công ty quản lý đầu tư Farside Investors nhận định dòng tiền đầu cơ có thể đang rời bỏ bitcoin để chạy theo "cơn sốt" trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là sau các thương vụ ra mắt cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám như của SpaceX - công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk.

Bên cạnh yếu tố bên ngoài, bản thân thị trường tiền điện tử cũng đang hứng chịu những cú sốc nội tại. Mồi lửa đầu tiên là cú "sập giá chớp nhoáng" hôm 10/10/2025, kéo theo sự suy giảm của toàn ngành với điển hình là cổ phiếu sàn Coinbase mất 30% từ đầu năm.

Kể từ đó, giá bitcoin chưa thể phục hồi lại trong khi các loại tài sản khác đều đi lên.

Động thái của các doanh nghiệp "cá voi" cũng góp phần tạo sóng. Tuần trước, công ty chuyên nắm giữ bitcoin là Strategy (MSTR) tiết lộ đã bán 32 bitcoin - đợt bán đầu tiên kể từ năm 2022.

Hành động này khiến bitcoin bốc hơi 17% và đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2022. Dù đến ngày 8/6 vừa qua, Strategy đã đảo chiều mua lại 1.550 bitcoin và kích thích đà phục hồi, nhưng niềm tin của giới đầu tư đã bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Sự trì trệ kéo dài khiến bitcoin dần đánh mất vị thế "vàng kỹ thuật số" hay "hầm trú ẩn an toàn."

Khi xung đột Trung Đông nổ ra hồi cuối tháng 2/2026, bitcoin từng tăng giá chớp nhoáng nhưng nhanh chóng suy yếu. Trong khi đó, giá vàng dù đi ngang tính tới thời điểm này trong năm nay nhưng vẫn tăng 60% kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Thất vọng trước diễn biến này, tỷ phú đầu tư Mark Cuban hồi tháng 5 chia sẻ rằng ông đã bán phần lớn tiền điện tử vì chúng không mang lại khả năng phòng ngừa rủi ro như kỳ vọng.

Dữ liệu từ Farside Investors cũng cho thấy quỹ ETF bitcoin chủ lực của tập đoàn đầu tư BlackRock liên tục ghi nhận dòng vốn rút ròng trong mọi phiên giao dịch từ 15/5 - 3/6.

Bất chấp bức tranh ảm đạm chung, giới chuyên gia đánh giá chất xúc tác lớn nhất để vực dậy thị trường trong dài hạn chính là Đạo luật CLARITY đang được thảo luận tại Quốc hội Mỹ.

Đạo luật này hứa hẹn thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho ngành, bao gồm cả ethereum và các đồng stablecoin neo giá theo USD. Nếu được thông qua, bước tiến pháp lý này có thể lập tức tái thiết lập niềm tin, thu hút dòng vốn đầu tư an toàn quay trở lại không gian tiền điện tử./.

Tiền mã hóa lao dốc dưới sức ép từ địa chính trị và AI Từ mức khoảng 90.000 USD vào đầu tháng 1/2026, giá bitcoin đã giảm xuống dưới 60.000 USD vào ngày 5/6, tương đương mức mất giá hơn 33% chỉ trong vòng 6 tháng.

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