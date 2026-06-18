Ninh Bình tăng tốc lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch trọng điểm

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đến nay địa phương đã có 74/77 dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung xã, phường được Sở Xây dựng thẩm định, Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch của 44 quy hoạch; nhiều đồ án quy hoạch đang được khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện nhiều quy hoạch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện và chưa chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa kịp thời; một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, công tác quy hoạch là cơ sở định hướng không gian phát triển, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư và quản lý phát triển đô thị, nông thôn; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ ưu tiên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt các đồ án Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch chung xây dựng xã trong năm 2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch có tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập 8 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị Kim Bảng; Duy Tiên; Phủ Lý; Nam Định; Tam Điệp; ven biển Đông Nam tỉnh Ninh Bình; Gia Viễn-Gia Vân-Gia Trấn-Đại Hoàng và hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt trong năm 2026.

Sở Xây dựng cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ Quy hoạch phân khu Khu vực đô thị hai bên sông Đáy (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 37C đến cầu vượt cao tốc Bắc-Nam CT01); đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và Quy hoạch phân khu Khu vực Phủ Dầy, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ; làm cơ quan đầu mối trong công tác quy hoạch của tỉnh, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 của tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 06 đồ án quy hoạch chung đô thị được giao gồm Kim Sơn-Quang Thiện-Phát Diệm-Lai Thành; Yên Khánh-Khánh Nhạc; Nghĩa Hưng-Quang Hưng; Liêm Hà-Thanh Bình; Bình Lục-Vĩnh Trụ; Nhân Hà-Nam Lý và hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt trong năm 2026; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt đối với các đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu thuộc Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 10, xã Kim Sơn và xã Quang Thiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai các thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040; hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt trong tháng 8 năm 2026.

Cùng đó, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở ngành, các địa phương và các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; đặc biệt đối với các khu vực đang tổ chức lập quy hoạch hoặc dự kiến phát triển đô thị, các khu vực có định hướng phát triển các khu chức năng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trọng điểm của tỉnh.

Đặc biệt, các xã phường cần chủ động rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép làm ảnh hưởng đến công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm ảnh hưởng công tác lập quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn./.

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