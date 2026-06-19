Đồng bào Công giáo đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố

Ninh Bình là địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống, luôn phát huy truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng thuận cao, góp phần tạo sự thống nhất trong xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tạo sự đồng thuận

Những ngày này, tại nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, câu chuyện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trở thành nội dung được người dân quan tâm.

Điều đáng ghi nhận là tại hầu hết các địa bàn, chủ trương này đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân sau khi được tuyên truyền, giải thích đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài.

Tại xóm 2, xã Nghĩa Sơn, nơi có hơn 40% dân số là đồng bào Công giáo, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội đến việc các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình để thông tin và lấy ý kiến.

Ông Trần Văn Anh, người dân trong xóm cho biết, đa số bà con đều đồng thuận với chủ trương sáp nhập bởi đây là giải pháp góp phần tinh gọn đầu mối, giảm chồng chéo trong quản lý, đồng thời tạo điều kiện lựa chọn đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, trách nhiệm tiếp tục đảm nhiệm công việc sau sắp xếp.

Theo phương án được phê duyệt, toàn bộ diện tích và dân số của xóm 2 sẽ sáp nhập với xóm 3 để thành lập thôn Tân Liêu. Sau khi sắp xếp, thôn mới có hơn 730 hộ dân với 2.276 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm trên 20%.

Để chủ trương đi vào cuộc sống, cùng với công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương, vai trò của các chức sắc, chức việc và Ban Hành giáo được phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trùm chánh Giáo họ Tân Liêu cho biết, Ban Hành giáo đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp thôn, xóm.

Nhờ đó, giáo dân đồng thuận cao với chủ trương, xem đây là việc làm cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chung của địa phương.

Tương tự, tại xóm Đồng An, địa bàn có 100% dân số là đồng bào Công giáo, chủ trương sắp xếp thôn, xóm cũng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Theo phương án, xóm Đồng An sẽ sáp nhập với xóm Đồng Ninh và xóm Đồng Lợi để thành lập thôn An Ninh. Sau sắp xếp, thôn mới có 582 hộ dân với hơn 2.100 nhân khẩu, toàn bộ là đồng bào Công giáo.

Ông Vũ Đình Bạch, Trưởng xóm Đồng An cho biết, quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình. Kết quả lấy ý kiến cho thấy 99% số hộ dân đồng thuận với phương án sắp xếp.

Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của người dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như sự đồng hành của đồng bào Công giáo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cán bộ xóm 2, xã Nghĩa Sơn tới nhà thờ trên địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc

Nghĩa Sơn là một trong những địa phương có tỷ lệ đồng bào Công giáo cao của tỉnh Ninh Bình với khoảng 87% dân số theo đạo. Nhận thức rõ đặc điểm này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định việc tranh thủ vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng Công giáo là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận xã hội.

Trong quá trình triển khai, xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các giáo xứ, giáo họ để gặp gỡ, trao đổi với các linh mục, chức sắc, chức việc Công giáo, qua đó tuyên truyền, giải thích những nội dung liên quan đến việc sắp xếp thôn, xóm. Cách làm này giúp thông tin đến người dân một cách đầy đủ, chính xác, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Xuân Liễm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Sơn cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chủ trương sắp xếp thôn, xóm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo giáo dân trên địa bàn. Kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đạt tỷ lệ đồng thuận tới 99%.

Theo phương án sắp xếp, từ 25 xóm hiện có, xã Nghĩa Sơn sẽ còn 11 thôn, trong đó có 8 thôn mới được hình thành. Việc tổ chức lại đơn vị dân cư không chỉ giúp tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, triển khai chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tại làng Trung Lao, xã Cổ Lễ - nơi nổi tiếng với Đền thánh Trung Lao, một công trình kiến trúc tôn giáo có lịch sử lâu đời, là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân, việc sắp xếp thôn, xóm cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Theo phương án, từ 6 thôn hiện có, địa phương sẽ tổ chức lại còn 3 thôn. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương cũng như phương án đặt tên các thôn mới sau sắp xếp.

Ông Vũ Minh Tú, Bí thư Chi bộ thôn 4 Trung Lao cho biết, địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân và nhận được sự đồng thuận của 99% cử tri đại diện hộ gia đình.

Trong quá trình thực hiện, các chức sắc, chức việc Công giáo đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự thống nhất cao trong cộng đồng dân cư.

Hiện, tỉnh Ninh Bình có khoảng 733 nghìn đồng bào Công giáo, chiếm gần 17% dân số toàn tỉnh. Trong nhiều năm qua, đồng bào Công giáo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó với địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế-xã hội.

Việc đồng bào Công giáo đồng thuận với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và sự đồng hành của bà con giáo dân đối với những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Theo phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026, toàn tỉnh hiện có 4.482 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, dự kiến còn khoảng trên 1.750 đơn vị, giảm khoảng 60% đơn vị so với hiện tại.

Để quá trình sắp xếp diễn ra đồng bộ, hiệu quả, tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các địa phương thực hiện với tinh thần thận trọng, khách quan, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động./.

Ninh Bình: Cử tri đồng bào Công giáo hướng về Ngày hội non sông Đồng bào Công giáo ở Ninh Bình mong chờ đến Ngày hội non sông để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

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