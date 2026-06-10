Quan tâm đời sống tín ngưỡng của đồng bào Công giáo vùng Dự án sân bay Gia Bình

Ngày 10/6, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tòa Giám mục Bắc Ninh nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trình bày phương án hoàn trả các công trình Công giáo, đại diện linh mục thuộc các giáo xứ, giáo họ đã trao đổi, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của người dân và cộng đồng dân cư trong vùng ảnh hưởng của dự án.

Các ý kiến tập trung đề nghị tỉnh xem xét, quan tâm bố trí địa điểm mới phù hợp để phục vụ sinh hoạt tôn giáo, bảo đảm diện tích, vị trí thuận lợi và định hướng phát triển lâu dài; xây dựng phương án hoàn trả giá trị các công trình, cơ sở vật chất trên cơ sở đồng thuận, khách quan, công bằng, hài hòa lợi ích và phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, tỉnh có giải pháp hỗ trợ địa điểm sinh hoạt tôn giáo tạm thời; quan tâm tái định cư, ổn định sinh kế và đời sống của các gia đình, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư tiếp tục duy trì đời sống văn hóa, xã hội và tôn giáo một cách ổn định, hài hòa, bền vững…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân là những vấn đề lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương luôn quan tâm, trăn trở trong quá trình triển khai dự án.

Chia sẻ với những khó khăn trong đời sống của các hộ dân thuộc diện phải di dời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh luôn lắng nghe ý kiến của người dân; đồng thời tập trung nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng do quá trình giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, phấn đấu hoàn thiện các thủ tục để người dân sớm được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở tại khu tái định cư trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân thuận lợi trong quá trình xây dựng nhà ở mới, tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn, chuẩn bị các mẫu thiết kế phù hợp, đồng thời hỗ trợ miễn phí một số thủ tục kỹ thuật cần thiết…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương tinh thần gương mẫu, đồng thuận của người dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đồng thời, mong muốn Giám mục, các linh mục, chức sắc tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền; phát huy vai trò, uy tín của mình, tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, tạo sự đồng thuận xã hội, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thay mặt Tòa Giám mục Bắc Ninh và người dân trong vùng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, Giám mục Đỗ Quang Khang cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe cũng như những cam kết cụ thể của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với công tác tái định cư, ổn định đời sống cho người dân.

Giáo phận Bắc Ninh và các cơ sở Công giáo trong khu vực dự án luôn ý thức trách nhiệm, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước và hoàn toàn ủng hộ, chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Giám mục Đỗ Quang Khang nêu rõ, những ý kiến, kiến nghị đều xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân trong vùng dự án; tin tưởng những kiến nghị chính đáng của người dân tiếp tục được xem xét, giải quyết kịp thời./.

Bàn giao mặt bằng xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong giải phóng mặt bằng.