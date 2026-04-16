Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại các cơ sở tôn giáo

Ngày 16/4, Đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Thị Cẩm Đào làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Lễ Phục sinh.

Đoàn đã đến thăm Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) - Chi hội Sóc Trăng và Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.

Tại các điểm đến, bà Hồ Thị Cẩm Đào đã tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị mục sư, nữ tu, chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành một mùa Phục sinh an lành, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ Phục sinh trong việc hướng con người đến các giá trị nhân văn như lòng nhân ái, bao dung, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào các tôn giáo trong thời gian qua với tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo,” tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn công tác tặng quà tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bà Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn thời gian tới, các chức sắc, chức việc và người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp sức xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cam kết sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật, nhằm củng cố mối quan hệ gắn bó và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Thay mặt Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) - Chi hội Sóc Trăng, mục sư Hồ Nguyên Kha, Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên hội, Quản nhiệm Chi hội cho biết, thời gian qua, Hội thánh đã tích cực vận động người dân theo đạo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tập trung phát triển kinh tế và tham gia có hiệu quả vào các công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, Hội thánh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, giữ vững tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển chung của địa phương./.

