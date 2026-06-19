Phú Thọ chạy đua giải ngân vốn, tăng tốc các đại dự án giao thông

Tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo Sở Xây dựng Phú Thọ, tổng nhu cầu đầu tư lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 77.496 tỷ đồng.

Trong số đó, nhu cầu vốn dành cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021- 2025 là hơn 10.445 tỷ đồng; các dự án khởi công mới cần khoảng 67.050 tỷ đồng.

Cơ cấu nhu cầu vốn tập trung chủ yếu tại khu vực Hòa Bình với gần 32.747 tỷ đồng, khu vực Vĩnh Phúc hơn 27.155 tỷ đồng và khu vực Phú Thọ khoảng 7.148 tỷ đồng.

Với nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án giao thông trọng điểm, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường kết nối liên vùng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương; góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khơi thông tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Theo Sở Tài chính Phú Thọ, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 bố trí cho các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư là trên 3.767 tỷ đồng; các xã thuộc khu vực Hòa Bình được giao trên 734 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 6/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư đạt trên 18% kế hoạch vốn được giao; các xã khu vực Hòa Bình đạt trên 25%.

Để đạt mục tiêu đến ngày 30/6/2026 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn, các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị thi công đang tập trung cao độ triển khai phần việc theo tiến độ đề ra.

Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả”; đồng thời xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết đối với từng dự án, từng nguồn vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện theo tháng, quý và cả năm.

Trong số các dự án giao thông trọng điểm đang được tập trung triển khai, Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình-Mộc Châu) được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội khu vực các xã vùng sâu, vùng xa.

Dự án có chiều dài 16,3km, đi qua các xã Mường Động, Nật Sơn và Kim Bôi với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 83ha. Đến đầu tháng 6/2026, dự án đã giải ngân đạt 34,7% kế hoạch vốn; riêng nguồn vốn năm 2026 đạt khoảng 84%.

Tại xã Kim Bôi, dự án đi qua chiều dài 3,4km, thu hồi 15,43ha đất, ảnh hưởng đến 277 hộ dân. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án.

Đến nay, địa phương cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 3,36/3,4km tuyến. Phần diện tích còn lại liên quan đến hai hộ dân đang được cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc đất, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, việc bố trí tái định cư cũng được triển khai khẩn trương.

Toàn xã có 30 hộ với 34 suất tái định cư. Đến cuối tháng 5/2026, các hộ đủ điều kiện đã được bàn giao đất thực địa, tạo điều kiện ổn định nơi ở và cuộc sống. Chính quyền địa phương đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

Tại xã Mường Động, giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh. Đoạn tuyến đi qua địa bàn xã dài 6,15km với diện tích thu hồi khoảng 29,7ha. Đến nay, địa phương đã bàn giao được 5,56km mặt bằng; phần còn lại chủ yếu liên quan đến đất ở và đất trồng cây lâu năm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Giữa tháng 6/2026, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn phối hợp với Phòng Kinh tế xã Mường Động tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 53 hộ dân với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Việc chi trả kịp thời đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Việt Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Động cho biết dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương khi xã nằm trên trục kết nối vùng du lịch khoáng nóng Kim Bôi với Thủ đô Hà Nội.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Mường Động, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Đây sẽ là động lực quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe từ nguồn khoáng nóng tự nhiên, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân địa phương.

Bên cạnh dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình-Mộc Châu), nhiều công trình trọng điểm khác trên địa bàn khu vực Hòa Bình cũng đạt kết quả giải ngân tích cực.

Trong số đó, Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn từ Km19+000 đến Km53+000 đã giải ngân đạt trên 76% kế hoạch vốn năm 2026. Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B đạt tỷ lệ giải ngân 32,2%. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc.

Một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định nên chưa đủ điều kiện giải ngân; phóng mặt bằng chậm do khó xác định nguồn gốc đất; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, việc bố trí tái định cư ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan vẫn mất nhiều thời gian. Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao trong những tháng đầu năm cũng tạo áp lực lớn đối với các đơn vị thi công.

Đối với các dự án do Ủy ban Nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, năng lực quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

Nhiều dự án khởi công mới vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, lập dự án hoặc lựa chọn nhà thầu nên chưa phát sinh khối lượng để thanh toán, giải ngân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liên nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.

Vì vậy, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phấn đấu đến trước ngày 30/6/2026 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn được giao; đến ngày 30/9 đạt trên 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn vào ngày 31/12/2026.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn khu vực Hòa Bình, tỉnh thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh Phú Thọ giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc các hạng mục công trình.

Trong số đó, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm như Đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình-Mộc Châu), cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đoạn Km19+000-Km53+000; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn phát sinh, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Phú Thọ phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quy hoạch, quản lý dự án và giải ngân vốn đầu tư công nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Phú Thọ, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn đang có những chuyển biến tích cực.

Nhiều công trình, tuyến đường quy mô lớn từng bước hình thành, tạo động lực mạnh mẽ cho thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao khả năng kết nối vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới./.

Sẽ xem xét đánh giá tổ chức, cá nhân chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao.

​