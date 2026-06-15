Nhiều dự án giao thông thiếu trầm trọng nguồn vật liệu thi công cao tốc

Nhiều dự án giao thông trọng điểm đang thiếu hụt trầm trọng nguồn vật liệu cung cấp cho nhà thầu thi công và rất cần địa phương mở thêm mỏ, nâng công suất khai thác.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong bối cảnh triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm, mặc dù các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương đã nỗ lực phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc nhưng nhiều dự án vẫn thiếu hụt nguồn vật liệu, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công.

Cụ thể, vật liệu đất đắp hiện có khoảng 0,6 triệu m3 chưa xác định được nguồn để phục vụ thi công dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

Vật liệu đá hiện có hơn 7 triệu m3 chưa xác định được nguồn trên tổng nhu cầu gần 13 triệu m3 thuộc 9 dự án/dự án thành phần gồm: cao tốc đoạn Cần Thơ-Cà Mau; Dự án thành phần 1, Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh-An Hữu; Dự án thành phần 1, 2, 3, 4 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh; Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Đặc biệt, hiện có hơn 22 triệu m3 cát chưa xác định được nguồn trên tổng nhu cầu gần 45 triệu m3 thuộc 7 dự án/dự án thành phần thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông bao gồm: Dự án thành phần 2, 3, 4 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận; Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh.

Đối với các dự án khu vực phía Nam, các địa phương có mỏ cát như: An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ đã cấp phép, mở thêm các mỏ mới, nâng công suất các mỏ đang khai thác để cung ứng cho các dự án, song vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu thi công.

Mặt khác, nguồn vật liệu đá bảo đảm chất lượng chủ yếu tập trung tại một số địa phương như: An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, trữ lượng cơ bản đáp ứng nhưng công suất khai thác không đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, các địa phương đã phân bổ cho từng dự án trọng điểm trên địa bàn như: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án cấp thiết của địa phương phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các dự án còn lại (không được phân bổ) hầu như không có nguồn vật liệu đá để tổ chức thi công, tiềm ẩn nguy cơ kéo dài tiến độ.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng vật liệu, chủ động triển khai thủ tục cấp phép khai thác, nâng công suất của mỏ đang khai thác để cung cấp cho các dự án.

Các địa phương không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường cần chủ động làm việc với các địa phương có mỏ để triển khai các thủ tục cấp mỏ, xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp để hình thành các chuỗi cung ứng vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn.

Bộ Xây dựng đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan ban hành thông báo giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá thị trường; quản lý giá bán đầu ra, không để doanh nghiệp thao túng giá./.

Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm vẫn “ì ạch” tiến độ về đích Các dự án giao thông trọng điểm đang bị chậm tiến độ và Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh hoàn thành.