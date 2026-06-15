Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm vẫn “ì ạch” tiến độ về đích

Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành trong năm nay dù tiến độ đã có sự chuyển biến nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tổ chức thi công khoa học, linh hoạt để hoàn thành các hạng mục còn lại.

Điệp khúc chậm tiến độ

Đã khởi công trong năm 2025 và có kế hoạch hoàn thành từ năm 2027 đến năm 2029, tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nhiều dự án giao thông trọng điểm đến nay công tác triển khai thi công còn chậm.

Cụ thể, Dự án Tân Phú-Bảo Lộc khởi công tháng 12/2025, hiện nhà thầu đang tập kết thiết bị, xây dựng lán trại. Dự án thành phần 3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội khởi công tháng 9/2025, sản lượng đạt khoảng hơn 12%.

Dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành khởi công tháng 2/2025 đang tập kết thiết bị, vét hữu cơ, đúc cấu kiện. Dự án thành phần 2, Dự án thành phần 3 cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành khởi công tháng 3/2025, sản lượng đến nay đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng.

Dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương khởi công tháng 6/2025 đang lập hồ sơ thiết kế, chưa triển khai thi công. Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú khởi công tháng 8/2025, nhà đầu tư đã tập kết đầy đủ thiết bị, đúc cấu kiện nhưng địa phương mới bàn giao mặt bằng được 23% diện tích, không liên tục nên không đủ điều kiện thi công.

Tại Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Dự án thành phần 1 ngày 25/6/2026 mới mở thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công tháng 7/2026; Dự án thành phần 2 có 3 gói thầu, hiện khởi công gói thầu đầu tiên trong tháng 12/2025, mới bắt đầu triển khai thi công, 2 gói thầu còn lại đang phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán để lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu thi công hạng mục đúc dầm cầu cao tốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh khởi công tháng 7/2025, sản lượng đạt khoảng hơn 14%, mới điều chỉnh tiến độ ngày 4/5/2026 nhưng hiện đã chậm khoảng gần 1% do nhà thầu chưa tăng cường máy móc, thiết bị, nhân công và quyết liệt triển khai thi công.

Dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), khởi công tháng 5/2025, sản lượng đạt khoảng gần 9% giá trị hợp đồng.

Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn khởi công tháng 3/2025, sản lượng đến nay đạt gần 26%, chậm so với kế hoạch, nguyên nhân do khối lượng đất đá thừa của dự án lớn (hơn 8 triệu m3), tổng số bãi đổ thải đã được chấp thuận lên 41 bãi nhưng tiến độ giải quyết thủ tục các bãi đổ thải còn chậm.

Nguyên nhân chậm tiến độ thi công cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình đang bị chậm tiến độ do nhà thầu chưa kịp thời huy động đủ nhân lực, thiết bị thi công.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku khởi công tháng 12/2025, đến nay, sản lượng thi công Dự án thành phần 1 mới khoảng 3% giá trị hợp đồng, Dự án thành phần 3 có một gói thầu đang lựa chọn nhà thầu và một gói thầu đang tập kết thiết bị, dọn dẹp mặt bằng.

Nguyên nhân Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku chậm được Bộ Xây dựng chỉ ra là do thời gian qua giá nhiên vật liệu tăng cao bất thường do ảnh hưởng xung đột chính trị tại Trung Đông, chưa bố trí kế hoạch vốn Trung ương năm 2026 cho dự án, trong khi đó vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời, nhà thầu khó xoay vòng nguồn vốn trong quá trình triển khai.

Tiến độ chưa đáp ứng kỳ vọng

Với các dự án/dự án thành phần có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đánh giá khối lượng còn lại tương đối lớn, mặc dù dù sản lượng thực hiện có sự chuyển biến nhưng tiến độ chưa đáp ứng kỳ vọng.

Tại dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Dự án thành phần 2 đạt gần 58% (tăng hơn 4%/3 tháng), Dự án thành phần 3 đạt 60,5% (tăng 2,7%/3 tháng), Dự án thành phần 4 đạt gần 54% (tăng hơn 4%/3 tháng).

Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, Dự án thành phần 1 đạt hơn 77% (tăng gần 5%/3 tháng), Dự án thành phần 2 đạt 76% (tăng 5%/3 tháng).

Dự án Tuyên Quang-Hà Giang đạt hơn 75% (tăng khoảng 21%/3 tháng); Dự án Hữu Nghị-Chi Lăng đạt hơn 72% (tăng gần 9%/3 tháng); Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh đạt hơn 71% (tăng 1,3%/3 tháng); Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đạt hơn 67% (tăng gần 5%/3 tháng); Dự án thành phần 5 Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đạt 66% (tăng 3%/3 tháng).

Nhà thầu thi công liên tục, kể cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ của Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án này, Bộ Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án cần quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca thi công cũng như chủ động về nguồn vật liệu mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương nơi dự án đi qua giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công nhằm đáp ứng tiến độ về đích theo đúng kế hoạch; các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tổ chức thi công khoa học, linh hoạt để hoàn thành các hạng mục còn lại./.

Nhà đầu tư chậm trễ thi công cao tốc Dầu Giây-Tân Phú mặc dù đã có mặt bằng Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú có tiến độ triển khai thi công đối với phạm vi các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng đang còn chậm, nguy cơ không hoàn thành theo quy định của hợp đồng.