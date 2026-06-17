Hải Phòng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu trên vịnh Lan Hạ.

Bản tin 60s ngày 17/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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Tàu dầu Iran tái xuất trên các tuyến hàng hải sau thỏa thuận với Mỹ.

Xung đột Nga - Ukraine và thỏa thuận Mỹ - Iran chi phối chương trình nghị sự G7.

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