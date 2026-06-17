Thu hồi, chấm dứt các dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc đầu tư đưa vào sử dụng các trạm dừng nghỉ để phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc, là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết, trong đó phải sớm hoàn thành các công trình dịch vụ công (gồm: bãi đỗ xe; không gian nghỉ ngơi; phòng nghỉ tạm thời cho lái xe; khu vệ sinh; nơi cung cấp thông tin; nơi tổ chức, phát động tuyên truyền về an toàn giao thông; nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông) để đáp ứng điều kiện tổ chức triển khai thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay tiến độ nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn đang chậm tiến độ và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến “giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và nhu cầu của người tham gia giao thông thuận lợi, an toàn; hằng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai.”

Thời gian gần đây, Cục Đường bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp và có các thông báo kết luận, văn bản đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án phải có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình dịch vụ công trước ngày 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát, lập lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết các hạng mục công trình dịch vụ công theo từng ngày, hàng tuần; có giải pháp quyết liệt, khả thi, rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công, tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành các công trình dịch vụ công để đưa vào khai thác chậm nhất ngày 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Trường hợp đến ngày 30/6/2026, nhà đầu tư không nỗ lực triển khai dự án, hoàn thành công trình dịch vụ công, Cục Đường bộ sẽ xem xét, đánh giá năng lực thực hiện dự án để chấm dứt, thu hồi dự án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ, nếu chậm trễ trong việc hoàn thành các công trình dịch vụ công làm ảnh hưởng việc lưu thông an toàn của các phương tiện và ảnh hưởng đến tiến độ thu phí của các đoạn tuyến cao tốc.

Các ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra tiến độ thi công xây dựng; quản lý, giám sát nhà đầu tư thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định pháp luật và hợp đồng; thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đôn đốc các Nhà đầu tư thực hiện ngay “chiến dịch thi công thần tốc đến ngày 30/6/2026 hoàn thành toàn bộ đường kết nối, công trình dịch vụ công của trạm dừng nghỉ.”

Khu quản lý đường bộ III, IV chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường (nếu cần thiết), hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đấu nối đường ra, vào trạm, phương án đảm bảo an toàn khi thi công trên đường đang khai thác, cấp phép thi công (nếu có) và xử lý các vướng mắc tại hiện trường theo thẩm quyền; kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông./.

Sẽ xử lý các nhà đầu tư làm chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam Nhà đầu tư như không quyết liệt triển khai, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng, chưa giải quyết kịp thời các vướng mắc các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.