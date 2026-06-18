Ninh Bình khởi công tuyến đường liên vùng gần 7.000 tỷ đồng

Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình cho biết Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài gần 32,4 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, đoạn qua đô thị vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Dự án có 08 cầu, 12 nút giao cùng hệ thống hầm chui dân sinh, hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh...

Tổng mức đầu tư của dự án 6.939 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án đi qua các xã, phường gồm Bình Minh, Định Hóa, Lai Thành, Yên Mạc, Đồng Thái, Trung Sơn, Tam Điệp.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028, sau khi hoàn thành sẽ kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc, kết nối đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Quốc lộ 1, Quốc lộ 12B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 10 và đường bộ ven biển đi các tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc bộ, Trung bộ, mở rộng không gian, tạo dư địa và động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, tạo nền tảng vững chắc để cùng các nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại diện nhà thầu thi công, ông Đỗ Thành Chung, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cam kết doanh nghiệp sẽ huy động tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị để thi công dự án, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình và tiến độ đề ra.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh đến quy mô và tầm quan trọng của dự án, trong đó khẳng định, đây là một trong các dự án trọng điểm; được Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Hiện dự án đã được bàn giao mặt bằng khoảng 21,4/32,4 km (đạt khoảng 66%).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, đây là dự án tiêu biểu trong công tác tổ chức thực hiện, bên cạnh việc các thủ tục, công tác chuẩn bị đầu tư được triển khai nhanh chóng, thì công tác giải phóng mặt bằng cũng đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả; đây là bài học kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Cao Sơn yêu cầu chủ đầu tư dự án phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, giám sát... để tổ chức thi công dự án theo đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tuyệt đối an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã bố trí; kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các địa phương nơi có dự án đi qua tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khẩn trương đẩy nhanh, hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng dự án và đáp ứng yêu cầu tiến độ; có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công theo quy định.

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng với chủ đầu tư và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ, nhất là kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để dự án triển khai thuận lợi, đúng kế hoạch.

Các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi của thời tiết, thi công liên tục, an toàn, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và vệ sinh môi trường./.

Ninh Bình tăng tốc lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch trọng điểm Công tác quy hoạch là cơ sở định hướng không gian phát triển, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, quản lý phát triển đô thị, nông thôn để thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị loại 1.