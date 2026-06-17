Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc

Từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 17-18/6, Công an thành phố tạm cấm đối các xe ôtô tải từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô từ 16 chỗ trở lên trên một số tuyến đường.

Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Cụ thể, từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 17 và 18/6/2026, Công an thành phố tổ chức tạm cấm đối với các xe ôtô tải từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố yêu cầu, tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng. Người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp./.

Đại hội XIV Hội Phụ nữ toàn quốc: Kỷ nguyên mới, sứ mệnh mới của phụ nữ Việt Nam TTXVN xin giới thiệu nội dung bài viết "Kỷ nguyên mới, sứ mệnh mới của phụ nữ Việt Nam" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.