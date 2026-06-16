Nữ đại biểu trẻ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc và khát vọng cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Vượt khó vươn lên từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu (xã Nga My - một xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An), cô giáo Lo Thị Bảo Vy (giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A) rạng rỡ khi hòa mình cùng gần 800 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, cô giáo Bảo Vy không chỉ là nữ đại biểu trẻ nhất của Đại hội mà còn là đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. Trước thềm sự kiện lớn này, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với cô để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng từ tiếng nói trẻ nhất Đại hội.

Kỳ vọng đột phá cho phụ nữ các dân tộc đặc biệt ít người

- Là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và cũng là nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất hiện nay, cảm xúc của chị lúc này thế nào?

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy: Được tham dự Đại hội với hai tư cách đặc biệt này là một niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với tôi. Tôi đặc biệt xúc động khi được hòa mình vào không khí đoàn kết, trí tuệ và đầy cảm hứng của các cấp Hội Phụ nữ trên cả nước.

Qua các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi càng thấy rõ vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ đồng thời tạo cơ hội để phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ và phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy năng lực và khẳng định bản thân.

Đại hội là dịp để tôi học hỏi từ các cô, các chị đi trước, tiếp thêm động lực để nỗ lực cống hiến nhiều hơn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

- Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam. Thông qua Đại hội lần này, chị muốn gửi gắm những ý kiến, kiến nghị gì, đặc biệt trong việc phát triển phong trào phụ nữ quê hương?

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy: Là một người con của đồng bào Ơ Đu, tôi mong muốn Đại hội sẽ mở ra thêm nhiều chính sách, chương trình thiết thực dành riêng cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc rất ít người.

Tôi kỳ vọng các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ nâng cao đời sống, tạo sinh kế bền vững, tăng cường cơ hội học tập, tiếp cận khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong phong trào phụ nữ gắn chặt hơn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với quê hương tôi, việc gìn giữ tiếng nói, trang phục, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ơ Đu là vô cùng quan trọng. Tôi tin rằng với sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, phụ nữ dân tộc thiểu số sẽ ngày càng tự tin, phát huy nội lực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời giữ gìn những nét đẹp văn hóa cho các thế hệ mai sau.

(Ảnh: NVCC)

Hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết sẽ đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đồng thời thí điểm mô hình "1 phụ nữ - 1 gia đình - 1 mô hình phát triển sinh kế." Chị đánh giá thế nào về chủ trương này?

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy: Tôi đánh giá rất cao chủ trương này. Mô hình "1-1-1" cực kỳ sáng tạo vì nó mang tính linh hoạt, không rập khuôn. Cách tiếp cận này giúp từng hộ gia đình, đặc biệt là người phụ nữ phát huy được tối đa thế mạnh riêng biệt của mình để thoát nghèo bền vững.

Đây chính là chìa khóa để bình đẳng giới đi vào thực chất, bởi khi phụ nữ tự chủ được tài chính, vị thế của họ trong gia đình và xã hội sẽ được nâng cao rõ rệt.

- Chị nhận định như thế nào về vai trò và những phẩm chất cần có của người phụ nữ trong thời đại mới?

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy: Theo tôi, phụ nữ ngày nay không còn bó hẹp trong gian bếp mà đang khẳng định vị thế vững chắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, người phụ nữ cần hội tụ đủ 5 yếu tố: Có tri thức - Bản lĩnh - Tự tin - Trách nhiệm - Không ngừng học hỏi để thích ứng với sự phát triển chung của đất nước.

- Cuối cùng, chị có thông điệp gì muốn nhắn gửi tới phụ nữ cả nước từ diễn đàn Đại hội?

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy: Tôi muốn nhắn nhủ với phái nữ một điều: "Hãy luôn tin vào bản thân, mạnh dạn theo đuổi ước mơ, phát huy tối đa năng lực của mình và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững."

- Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi), là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Bảo Vy hiện đang là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai).

Đại hội XIV Hội Phụ nữ toàn quốc: Kỷ nguyên mới, sứ mệnh mới của phụ nữ Việt Nam TTXVN xin giới thiệu nội dung bài viết "Kỷ nguyên mới, sứ mệnh mới của phụ nữ Việt Nam" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

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