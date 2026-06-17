Tham dự Đại hội có 793 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 17 và 18/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên bước vào kỷ nguyên mới, với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”

Tham dự Đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.

Đại hội đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV…/.