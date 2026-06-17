Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện

Sáng 17/6/2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước; Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá; cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập hợp cựu quân nhân, mở rộng đối ngoại nhân dân và tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về cựu chiến binh…/.