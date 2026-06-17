Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững bước trong kỷ nguyên mới

Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,” Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc sáng 17/6, tại Hà Nội.

Các ý kiến phát biểu tại Đại hội khẳng định vai trò, những đóng góp của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong những trang sử hào hùng của dân tộc luôn ghi đậm dấu ấn cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ trở về với đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hơn 20 cựu chiến binh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng trăm tổ chức hội được trao tặng Huân chương Lao động; hàng nghìn cựu chiến binh được các cấp khen thưởng. Những thành tích đó thể hiện sự nỗ lực, cống hiến to lớn của lực lượng cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời là niềm tự hào của cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao nghĩa tình đồng đội của các cựu chiến binh, những người luôn sẵn sàng chia sẻ, cưu mang, giúp nhau vượt qua khó khăn, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh. Những nghĩa cử ấy thể hiện sâu sắc tính nhân văn, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lực lượng cựu chiến binh luôn đồng hành cùng quân đội trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch; kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công.

Gần đây nhất, Hội đã tích cực đồng hành cùng quân đội và cả hệ thống chính trị trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố thế trận lòng dân.

Bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, với truyền thống đoàn kết gắn bó giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thắt chặt tình đoàn kết cựu chiến binh Việt Nam-Lào-Campuchia

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thay mặt Ban Chấp hành và toàn thể hội viên cựu chiến binh Lào gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu cựu chiến binh Lào và Campuchia dự Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Lào bày tỏ sự nhất trí, ủng hộ các nội dung của Đại hội và sẽ nghiên cứu, học tập những kinh nghiệm phù hợp để vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Hiệp hội.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào khẳng định tổ chức cựu chiến binh hai nước đã và đang tích cực góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc; cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ Hiệp hội Cựu chiến binh Lào trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa tổ chức cựu chiến binh hai nước sẽ tiếp tục phát triển, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trưởng đoàn Hội Cựu chiến binh và hưu trí Campuchia đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển.

Trưởng đoàn Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất cũng như kinh nghiệm công tác, qua đó đóng góp quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Hội Cựu chiến binh và hưu trí Campuchia.

Đại diện Campuchia bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được tại Đại hội lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát triển vững mạnh, đạt nhiều thành tựu mới trong việc bảo vệ, phát huy vai trò của cựu chiến binh, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam./.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII Đại hội có chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,” đã khai mạc với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức.