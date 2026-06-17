Chiều 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã họp phiên bế mạc.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm 88 đồng chí; Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 21 đồng chí.

Trước đó, chiều 16/6, Đại hội đã bầu 88 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII với số phiếu tín nhiệm 100%.

Các Phó Chủ tịch tái đắc cử gồm: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.

Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, khẳng định sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2022-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII gồm 88 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên

Kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ qua và thành công của Đại hội hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Hội, đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự, trao Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam, khẳng định những đóng góp xứng đáng của Hội vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước. Các văn kiện của Đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và phát triển của Hội trong 5 năm tới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động.

Động viên anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững bước trong kỷ nguyên mới Các ý kiến tại Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định vai trò, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của cựu chiến binh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế.