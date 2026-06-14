Ngày Quốc tế Người hiến máu: Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống

Sau 32 năm phát động hoạt động hiến máu tình nguyện, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận khoảng 24 triệu đơn vị máu, trao đi món quà vô giá, là “phao cứu sinh” giúp người bệnh giành lại sự sống.

Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất năm 2004 để tôn vinh những người hiến máu. Ngày Quốc tế Người hiến máu năm 2026 có chủ đề: "Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống."

Tại Việt Nam, hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động nhân đạo cao cả mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời nay.

Sau 32 năm phát động hoạt động hiến máu tình nguyện, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận khoảng 24 triệu đơn vị máu.

Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ là món quà vô giá, là “phao cứu sinh” giúp người bệnh giành lại sự sống; mà chính là hành trình kết nối những trái tim, là cách chúng ta gieo vào xã hội hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình yêu thương vô điều kiện./.