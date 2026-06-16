Thực hiện phẫu thuật nội soi bằng robot cho ca ung thư thực quản phức tạp

Ngày 16/6, Bệnh viện K thông tin các bác sỹ Khoa Ngoại Tiêu hóa 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bằng robot để cắt thực quản và tạo hình cho bệnh nhân Nguyễn Hải B. (66 tuổi, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An).

Theo tiến sỹ Đoàn Trọng Tú - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, đây là một ca bệnh phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối do tổ chức xung quanh thực quản bị xơ hóa nặng sau quá trình hóa xạ trị và một số thách thức lâm sàng đối với ekip phẫu thuật.

Trước đó, người bệnh Nguyễn Hải B. nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn do u thực quản. Hình ảnh nội soi thực quản của người bệnh cho thấy u sùi loét thâm nhiễm chiếm tới 1/2 chu vi thực quản, vị trí cách cung răng trên từ 30-34cm. Khối u ở vị trí trung thất ngực giữa này nằm gần các cơ quan quan trọng như khí - phế quản và các mạch máu lớn.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới giai đoạn là bệnh lý tiến triển cục bộ. Khối u đã xâm lấn qua lớp cơ thành thực quản và di căn đến nhiều hạch lân cận, nhưng chưa di căn xa. Việc điều trị cần thiết là phương pháp đa mô thức. Các bác sỹ đã tư vấn và đưa ra chỉ định phác đồ điều trị hóa xạ trị đồng thời, nhằm thu nhỏ khối u trước khi can thiệp ngoại khoa. Sau khi hoàn thành hóa xạ trị, bệnh nhân đạt đáp ứng một phần, giai đoạn bệnh tiến triển đúng với dự liệu của các bác sỹ và đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật cắt thực quản tạo hình.

Các bác sỹ ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi bằng Robot Da vinci thế hệ Xi cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Đoàn Trọng Tú nhấn mạnh, có một vài thách thức lâm sàng được đặt ra với ê-kip phẫu thuật trong trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hải B, đó là hiện tượng xơ hóa sau hóa xạ trị. Kết quả thăm khám đã cho thấy, quá trình hóa xạ trị trước đó đã khiến các tổ chức xung quanh thực quản, đặc biệt là vùng tiếp xúc với động mạch chủ ngực và hạch trung thất, bị xơ hóa, dính và rất dễ chảy máu. Việc bóc tách khối u trong môi trường xơ dính này đòi hỏi sự tỉ mỉ cao để tránh nguy cơ rách động mạch chủ hoặc tổn thương ống ngực.

Để giải quyết những thách thức trên và mang lại cơ hội điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, các bác sỹ đã quyết định ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi bằng Robot Da vinci thế hệ Xi. Sự hỗ trợ của công nghệ cao đã phát huy tối đa ưu thế trong ca mổ này.

Với hệ thống camera 3D HD phóng đại sắc nét cùng các cánh tay robot linh hoạt, phẫu thuật viên có thể tiếp cận và nạo vét hạch triệt để ở các vùng khó khăn như cạnh dây thần kinh quặt ngược thanh quản và cạnh động mạch chủ một cách chính xác, giảm thiểu tối đa nguy cơ bỏ sót hạch di căn tiềm ẩn sau hóa xạ trị.

Bên cạnh đó, những cánh tay robot mang lại sự ổn định cho phẫu thuật viên, nhờ đó, việc bóc tách khối u ra khỏi động mạch chủ ngực và các cấu trúc xung quanh được thực hiện một cách an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ thủng hay rách các mạch máu lớn.

Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Tú phân tích, đối với một bệnh nhân lớn tuổi có tiền sử hút thuốc và uống rượu lâu năm, nguy cơ biến chứng phổi sau mổ như viêm phổi, suy hô hấp là rất lớn. Phương pháp phẫu thuật robot ít xâm lấn đã giúp giảm thiểu tối đa tổn thương thành ngực, giảm đau sau mổ, từ đó giúp bệnh nhân có thể tập thở, ho khạc sớm và nhanh chóng rút nội khí quản. Kỹ thuật này cũng giúp giảm mất máu trong mổ, rút ngắn thời gian nằm hồi sức và tổng thời gian nằm viện so với phương pháp mổ mở truyền thống.

Ca phẫu thuật nội soi robot cắt thực quản và tạo hình đã diễn ra thành công, đảm bảo tính triệt căn trong điều trị ung thư và an toàn tối đa cho người bệnh. Việc làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật robot trong ca bệnh ung thư thực quản phức tạp sau hóa xạ trị đã khẳng định trình độ chuyên môn chuyên sâu của Bệnh viện K trong lĩnh vực ngoại khoa ung bướu.

Các bác sỹ khoa Ngoại Tiêu hóa 2 đưa ra khuyến cáo cho người bệnh. Ung thư thực quản giai đoạn sớm thường không đi kèm triệu chứng đặc hiệu. Nhiều người chỉ đến bệnh viện khi xuất hiện nuốt nghẹn, đau ngực, ăn uống khó khăn... Thời điểm đó, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn muộn hơn, việc điều trị trở nên phức tạp hơn và tiên lượng cũng kém hơn. Vì vậy, mỗi người cần từ bỏ thói quen sử dụng ⁠hút thuốc, rượu bia, sinh hoạt lành mạnh, chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý và kết hợp tầm soát sớm là chìa khóa để phòng ngừa phát hiện sớm và điều trị ⁠thành công.

Việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại của Bệnh viện K trong công tác phẫu thuật là hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

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