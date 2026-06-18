TP Hồ Chí Minh: Hơn 7.600 người dân xã, phường an toàn khu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Ngày 18/6, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa có Tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục chỉ đạo công tác lập danh sách, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân hiện đang thường trú tại các xã/phường An toàn khu trên địa bàn Thành phố.

Hiện vẫn còn hơn 7.600 người dân xã/phường An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 17/6, có 18/19 phường cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng An toàn khu.

Tuy nhiên, tại phường Phú Thọ Hòa hiện vẫn còn 7.649 người thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng Bảo hiểm y tế nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

Đến nay, địa phương mới cấp được 25.618 thẻ trên tổng số 33.267 người thuộc diện hưởng chính sách, đạt 77,01%.

Việc chậm hoàn tất danh sách đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

Trong khi đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã hoàn tất việc rà soát dữ liệu và chuyển kết quả cho địa phương trong thời hạn quy định.

Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế của người dân, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Thọ Hòa khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế theo diện An toàn khu; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và Công an địa phương để sớm hoàn tất việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Liên quan đến trách nhiệm thực hiện chính sách, theo Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp đơn vị có trách nhiệm chậm đóng hoặc chậm thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng mà người dân đã tự chi trả trong thời gian chưa được cấp thẻ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 19 xã, phường được công nhận “xã An toàn khu”, gồm: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Hưng, Cần Giờ, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Lợi, Phú Thọ Hòa, Thới An, An Phú Đông, Bà Điểm, An Hội Đông và Hạnh Thông.

Tổng dân số 19 địa phương này là hơn 1,132 triệu người; trong đó hơn 520.000 người đã có thẻ theo nhóm khác; còn lại hơn 481.000 người đã được cấp miễn phí theo diện "xã An toàn khu."

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo quy định, người dân đang thường trú tại các địa bàn này được ngân sách nhà nước cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tức được cấp thẻ miễn phí. Ngoài ra, người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế còn được hưởng quyền lợi cao nhất là Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi họ đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí đối với người dân An toàn khu là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những địa bàn có truyền thống cách mạng.

Việc kịp thời cấp thẻ Bảo hiểm y tế không chỉ bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu chủ động kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID, kiểm tra thông tin thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc liên hệ Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thường trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được rà soát, hướng dẫn cấp thẻ hoặc điều chỉnh quyền lợi Bảo hiểm y tế theo quy định./.

Từ 1/7, khám bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế được hưởng lợi những gì? Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.

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