Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu đầu tiên

Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên cho người bệnh đa u tủy xương, đánh dấu bước tiến mới trong việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu về huyết học tại địa phương.

Người bệnh được ghép tế bào gốc tạo máu là nữ, 59 tuổi, được chẩn đoán mắc đa u tủy xương typ IgG-Kappa, giai đoạn R-ISS I (giai đoạn nhẹ nhất của bệnh đa u tủy).

Sau 8 chu kỳ điều trị theo phác đồ chuyên khoa, người bệnh đạt đáp ứng rất tốt và đủ điều kiện thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

Hiện người bệnh đang được theo dõi sát trong giai đoạn sau ghép, được chăm sóc trong môi trường kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt và theo dõi liên tục các chỉ số huyết học, miễn dịch cũng như chức năng các cơ quan theo đúng quy trình chuyên môn.

Quá trình huy động và thu thập tế bào gốc được thực hiện tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương. Ngày 11/6, các túi tế bào gốc tự thân đã được truyền cho người bệnh tại đơn vị ghép tế bào gốc của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Theo các bác sỹ, ghép tế bào gốc tạo máu là một kỹ thuật điều trị hiện đại trong lĩnh vực huyết học, được áp dụng cho nhiều bệnh lý như đa u tủy xương, u lympho, bệnh bạch cầu cấp, suy tủy xương nặng và một số bệnh lý miễn dịch, di truyền.

Phương pháp này giúp tái tạo hệ tạo máu, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Để triển khai kỹ thuật, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã đầu tư hệ thống buồng ghép chuyên biệt, đào tạo nhân lực và xây dựng quy trình chuyên môn theo tiêu chuẩn của chuyên ngành ghép tế bào gốc tạo máu.

Ông Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, nêu rõ phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển chuyên môn của bệnh viện.

Việc triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu giúp người dân trong tỉnh và khu vực tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí điều trị; góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện trong lĩnh vực kỹ thuật cao.

Việc triển khai thành công ca ghép đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong lĩnh vực huyết học chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực điều trị và giúp người dân trong khu vực tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương./.

Thêm một cơ sở có thể thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu cho trẻ em Bác sỹ Ngô Ngọc Quang Minh cho biết sự thành công của ca dị ghép tế bào gốc trên bệnh nhi đầu tiên sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cứu sống các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo khác.