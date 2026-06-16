Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm sau vụ nghi ngộ độc bánh mỳ

Ngày 16/6, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến sản phẩm bánh mỳ của Hộ kinh doanh Lâm Huyền (bánh mỳ Lâm Huyền), địa chỉ 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 22/5/2026, Công ty May Trung Nam đặt mua 46 ổ bánh mỳ từ cơ sở trên để phục vụ công nhân tăng ca.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy cấp, nôn, buồn nôn, sốt, đau đầu và nhức mỏi; trong đó 12 người phải nhập viện điều trị.

Qua hồi cứu hồ sơ bệnh án tại các cơ sở y tế, ngành chức năng ghi nhận tổng cộng 124 trường hợp nhập viện với các triệu chứng tương tự sau khi sử dụng bánh mỳ của cơ sở. Đến ngày 1/6/2026, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy 7 trong số 30 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Do không còn mẫu thức ăn phục vụ điều tra nên cơ quan chức năng không thực hiện được việc kiểm nghiệm thực phẩm liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra dịch tễ, xét nghiệm và đánh giá chuyên môn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ kẹp thịt được chế biến tại Hộ kinh doanh Lâm Huyền.

Qua kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cơ sở có nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm như không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn chưa được xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; không lưu trữ đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm; điều kiện vệ sinh trong chế biến, bảo quản không bảo đảm; để côn trùng và động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra cũng lấy ba mẫu thực phẩm gồm chả da, patê và giò thủ để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu giò thủ có chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm, không bảo đảm yêu cầu an toàn thực phẩm.

Hiện, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra. Đoàn kiểm tra liên ngành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Lâm Huyền theo quy định của pháp luật./.

Vụ nghi ngộ độc ở Gia Lai: 7/30 mẫu bệnh phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella sp Đến nay, tổng số trường hợp liên quan vụ ngộ độc thực phẩm là 106 người, trong đó có 33 bệnh nhân đã xuất viện, 73 trường hợp đang được điều trị và theo dõi tại các cơ sở y tế trên địa bàn.