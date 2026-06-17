Cà Mau: Kịp thời cứu sống bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt gây sốc phản vệ nặng

Chiều 17/6, thông tin từ Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, các bác sỹ của đơn vị đã cứu sống một bệnh nhi 14 tuổi (ngụ xã Nguyễn Phích) nhập viện trong tình trạng bị ong vò vẽ đốt 55 vết, sốc phản vệ độ III.

Theo người nhà bệnh nhi cho biết, trong lúc đi rừng cùng cha, bệnh nhi không may va trúng tổ ong vò vẽ. Đàn ong lập tức tấn công khiến bé bị đốt 55 vết rải rác toàn thân.

Sau khi bị đốt, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng mệt, chóng mặt, vã mồ hôi và môi tái nên được gia đình khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa U Minh cấp cứu.

Tại đây, sau khi được xử trí ban đầu bằng thở oxy, tiêm adrenalin và truyền dịch, bệnh nhi tạm thời thoát sốc và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau điều trị.

Báo cáo nhanh từ Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho thấy bệnh nhi nhập viện vào sáng 16/6 trong tình trạng đừ, đau nhức và đỏ da toàn thân, các vết ong đốt đều có tình trạng hoại tử trung tâm.

Các bác sỹ chẩn đoán, bệnh nhi bị phản ứng phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt ở giờ thứ 3. Sau hơn 1 ngày đêm điều trị tích cực bằng phác đồ thở oxy, truyền dịch kiềm hóa nước tiểu, sử dụng corticoid, kháng histamin và kháng sinh phòng bội nhiễm, sức khỏe của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt.

Sau 28 giờ điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, giảm đau nhiều và đã ăn uống được.

Các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi sát chỉ số chức năng gan, thận, nước tiểu và sẵn sàng phương tiện lọc máu để phòng ngừa, xử lý kịp thời các biến chứng muộn.

Trước đó vào tháng 5/2026, bệnh viện đã điều trị thành công hai trường hợp bệnh nhi bị ong vò vẽ tấn công; trong đó có ca nguy kịch tổn thương đa cơ quan với hơn 70 vết đốt.

Trước thực trạng này, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Cà Mau khuyến cáo các phụ huynh cần quản lý chặt việc vui chơi của con em; nhắc nhở trẻ hạn chế đến những khu vực có cây cối rậm rạp là nơi thường có tổ ong trú ngụ.

Các bác sỹ lưu ý, nếu không may bị ong đốt, người nhà cần nhanh chóng xử trí đúng cách bằng việc rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch hoặc xà phòng, sát khuẩn, có thể cho uống thuốc giảm đau tạm thời rồi nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Đặc biệt, do cơ địa mỗi cá nhân phản ứng khác nhau, biến chứng trong những giờ đầu thường diễn tiến rất nhanh gây suy đa tạng hoặc ngưng tim. Do đó, người dân tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian điều trị tại nhà để tránh đe dọa đến tính mạng của người bệnh./.

Cà Mau: Cứu thành công bệnh nhi bị hơn 70 vết ong vò vẽ đốt Trước diễn biến nguy kịch, các y bác sỹ đã tích cực điều trị theo phác đồ phản ứng phản vệ độ III và phác đồ suy gan cấp, đồng thời thực hiện các biện pháp điều trị rối loạn và dự phòng lọc máu.

​

​