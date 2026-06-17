Vụ nghi ngộ độc ở Đồng Tháp: Yêu cầu cơ sở bánh mỳ tạm ngừng kinh doanh

Ngày 17/6, Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở phường vào ngày 16/6.

Hiện tại, các ca bệnh ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đang điều trị tại Khoa Nội-Nhi-Nhiễm của Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, Khoa Truyền nhiễm-Da liễu-Dị ứng của Bệnh viện Quân y 120 và Khoa Nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Theo báo cáo, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ thịt tại cơ sở bánh mỳ Hồng Ngọc 37 (địa chỉ 64-64 Bis-62 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh) nhập viện ở các cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120 và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16/6.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, Trạm Y tế phường Đạo Thạnh ghi nhận 22 trường hợp cấp cứu ở các bệnh viện đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi; đa số ca bệnh tiếp xúc tốt, không có trường hợp nặng (tính đến 19 giờ ngày 16/6). Các cơ sở y tế phối hợp với các bên liên quan để báo cáo, điều tra, xử lý vụ việc.

Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mỳ thịt Hồng Ngọc; tiến hành kiểm tra tại cơ sở theo quy định; đề nghị cơ sở Hồng Ngọc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh kể từ 19 giờ ngày 16/6 để đợi kết quả điều tra.

Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, Bệnh viện Quân y 120, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã tiến lấy mẫu bệnh phẩm và gửi xét nghiệm theo quy định, thành lập Tổ theo dõi tình hình bệnh nhân nằm viện; tuy nhiên còn mẫu pate cơ sở báo cáo đã bán hết nên không có mẫu để kiểm nghiệm.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Nghệ An: Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng hai cơ sở bánh mỳ gây ngộ độc Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định phạt 80 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian 3 tháng đối với cả hai cơ sở của Tiệm bánh mỳ Quỳnh.