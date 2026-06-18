Ca phẫu thuật thay khớp tăng trưởng nhân tạo với kỹ thuật hiện đại nhất

Ngày 18/6, Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ Khoa Ngoại xương-phầm mềm, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt khó, cắt đoạn xương đùi phải kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho bệnh nhi T.A.T., một cậu bé chưa tròn 7 tuổi.

Bệnh nhi T.A.T. (6 tuổi, ở Bắc Ninh) bắt đầu có biểu hiện sưng khớp gối phải từ tháng 2 năm 2026. Sau khi đến thăm khám và tiến hành sinh thiết u tại Bệnh viện K, kết quả giải phẫu bệnh khiến gia đình bàng hoàng, bé mắc Sarcoma xương (ung thư xương ác tính).

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu sau đó cho thấy tại vị trí thân xương, 1/3 dưới đùi phải có ổ tổn thương bên trong ống tủy với kích thước lên tới 4x5x13cm. Nguy hiểm hơn, các bác sỹ phát hiện tổn thương đã phá vỡ vỏ xương và xâm lấn ra phần mềm xung quanh. Kết quả xạ hình xương cũng xác định sự gia tăng tập trung phóng xạ bất thường tại khu vực này. May mắn thay, phim CT ngực cho thấy tế bào ung thư chưa di căn sang phổi.

Sau khi hội chẩn giữa các chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán xác định ung thư đầu dưới xương đùi phải 1/3 dưới, giai đoạn 2B. Bệnh nhi T. nhanh chóng được chuyển sang khoa Nhi để điều trị hóa chất tiền phẫu theo phác đồ MAP - là phương pháp điều trị nội khoa nền tảng, hiệu quả cao thường được áp dụng trong phác đồ điều trị sarcoma xương.

Sau khi kết thúc tuần thứ 4 điều trị hóa chất, chân phải di chuyển được, bệnh nhân không đau nhưng đầu dưới xương đùi phải vẫn có xu hướng tăng kích thước. Lúc này, việc can thiệp phẫu thuật triệt căn là yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Thạc sỹ Hoàng Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại xương-phần mềm cho hay một trong những khó khăn đặt ra trong ca bệnh này là độ tuổi của bệnh nhi. Bé mới 6 tuổi, hệ xương khớp còn quá non nớt, chưa phát triển như người trưởng thành. Nếu sử dụng phương pháp thay khớp nhân tạo thông thường, khi bé T. lớn lên, chiếc chân được phẫu thuật sẽ ngắn hơn chân còn lại, gây ra sự bất đối xứng nghiêm trọng, dẫn đến tàn tật và ảnh hưởng nặng nề đến dáng đi và sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

Để giải quyết bài toán khó này, kíp mổ gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm đã quyết định thực hiện kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải và thay khớp tăng trưởng nhân tạo.

Bác sỹ Hoàng Tuấn Anh cho hay khớp tăng trưởng nhân tạo là một tiến bộ công nghệ trong chấn thương chỉnh hình và ung thư xương. Loại khớp đặc biệt này có khả năng "kéo dài" ra theo thời gian nhằm bắt kịp tốc độ phát triển tự nhiên của chân lành bên đối diện. Tuy nhiên, việc đóng vững chắc chuôi khớp vào lòng ống tủy nhỏ xíu, định vị chính xác và bảo tồn tối đa hệ thống mạch máu, thần kinh, dây chằng xung quanh khung xương non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi đòi hỏi sự khéo léo, chính xác đến từng milimet của phẫu thuật viên. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm gãy vỡ xương đùi vốn đã bị u ăn mòn, hoặc làm tổn thương các cấu trúc xung quanh, dẫn đến thất bại nặng nề trong phẫu thuật cho trường hợp này.

Ca phẫu thuật phức tạp đã được tiến hành thành công đúng theo dự kiến. Các bác sỹ phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn đoạn xương đùi chứa khối u ác tính 1/3 dưới với diện cắt an toàn, đồng thời đặt hệ thống khớp tăng trưởng nhân tạo vào thay thế một cách hoàn hảo. Đây cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thực hiện ca phẫu thuật kỹ thuật tiên tiến này tại bệnh viện.

Bác sỹ Hoàng Tuấn Anh cho hay khớp tăng trưởng nhân tạo là một tiến bộ công nghệ trong chấn thương chỉnh hình và ung thư xương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự thành công của ca đại phẫu này không chỉ giúp loại bỏ khối u ác tính giai đoạn 2B cho bệnh nhi, quan trọng hơn còn mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho bé T.A.T. Khớp tăng trưởng nhân tạo được cấy ghép sẽ giúp ổn định vững chắc khả năng vận động ngay sau mổ, đồng thời đảm bảo đôi chân của bé sẽ phát triển đều đặn, cân đối khi bé lớn lên.

Ca bệnh khó này một lần nữa khẳng định bước tiến vượt bậc mang tính tiên phong về mặt chuyên môn của tập thể bác sỹ Bệnh viện K nói riêng và ngành ngoại khoa chỉnh hình ung thư tại Việt Nam nói chung. Ca phẫu thuật thành công thắp lên hy vọng sống khỏe mạnh và trọn vẹn cho nhiều bệnh nhi ung thư xương khác. Sự tiến triển của y học hiện đại đã giúp nhiều gia đình, nhiều bệnh nhi lạc quan hơn, hướng đến ngày mai tươi sáng với nhiều hy vọng.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

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