Hợp tác y khoa với Hoa Kỳ đưa kỹ thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại về cơ sở

Trong những năm qua, sự phối hợp chuyên môn giữa các chuyên gia y tế Hoa Kỳ và các y bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tạo ra những tác động y tế sâu rộng. Trọng tâm của mạng lưới kết nối này là Câu lạc bộ Sala - nơi tổ chức các hoạt động y tế thiện nguyện vì cộng đồng.

Sự hợp tác thường niên giữa các chuyên gia chấn thương chỉnh hình Hoa Kỳ và các y bác sỹ tại Việt Nam đang mang lại những kết quả tích cực. Chương trình không chỉ tập trung vào việc chuyển giao kỹ thuật lâm sàng mà còn hướng tới mục tiêu hỗ trợ y tế tuyến cơ sở và mang lại cơ hội phẫu thuật cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Triết lý y khoa toàn diện và góc nhìn về hệ thống y tế Việt Nam

Trong chương trình hợp tác này, Giáo sư Thomas Fred Golden - Bệnh viện Ventura (Hoa Kỳ) là một trong những chuyên gia đóng vai trò nền tảng. Ở độ tuổi 77, Giáo sư Thomas vẫn trực tiếp tham gia các chuyến công tác dài ngày để mang kỹ thuật y khoa hiện đại đến Việt Nam.

Sự kết nối giữa Giáo sư Thomas với y tế Việt Nam bắt đầu từ năm 2018, khi ông làm việc cùng cố Phó giáo sư Ngô Văn Toàn - Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), người sáng lập Câu Lạc bộ Sala và đánh giá cao những cống hiến của vị bác sỹ Việt Nam đối với Câu lạc bộ Sala cũng như công tác chăm sóc người bệnh. Hiện nay, quá trình hợp tác tiếp tục được duy trì chặt chẽ.

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhân đạo Sala chia sẻ, việc Giáo sư Thomas hàng năm đều dành thời gian đến Việt Nam giống như một lời cam kết hỗ trợ, giúp đỡ và trao đổi các kỹ thuật chuyên môn với các bác sỹ của Việt Nam, cũng như trực tiếp đồng hành trong các chuyến khám và phẫu thuật thiện nguyện. Điều này thực sự rất đáng quý vì không phải chuyên gia đầu ngành nào của thế giới cũng làm được. Sự gắn bó này được minh chứng qua việc đây đã là lần thứ sáu ông trực tiếp sang Việt Nam làm việc.

Giáo sư Thomas cùng Câu lạc bộ Sala và các thầy thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đến khám, chữa bệnh tại các điểm trường xa xôi và các bệnh viện địa phương còn nhiều khó khăn. Đây là cơ hội thiết thực để nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế tuyến cơ sở.

Các bác sỹ của chương trình thực hiện một ca phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong suốt 42 năm làm nghề, Giáo sư Thomas chia sẻ: "Triết lý của tôi là làm mọi điều tốt nhất có thể để giúp bệnh nhân hồi phục, khỏe mạnh trở lại và đạt được kết quả điều trị tốt, đồng thời cũng phải để bệnh nhân cảm nhận được rằng chúng tôi quan tâm đến họ."

Bên cạnh hoạt động chuyên môn trong nước, Giáo sư Thomas còn hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho các bác sỹ trẻ. Hằng năm, ông vẫn tiếp nhận các bác sỹ từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sang Hoa Kỳ để học tập và nâng cao kỹ thuật. Đây là những cơ hội tốt, giúp cho các bác sỹ của Việt Nam có thể theo kịp trình độ y học trên thế giới.

Quan sát thực tế lâm sàng, Giáo sư Thomas đánh giá tích cực về hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Theo ông, các bệnh viện ở những khu vực xa trung tâm tại Việt Nam thực sự là những cơ sở y tế rất tốt và đang được tối ưu hóa nguồn lực.

Mô hình "Trao đổi giáo dục" và mục tiêu hỗ trợ bền vững

Để duy trì các đợt chuyên gia Hoa Kỳ sang Việt Nam làm việc hiệu quả, công tác điều phối đóng vai trò trọng yếu. Bà Bạch Thu Hương - Điều phối viên của Tổ chức Vietcal - Hoa Kỳ cho hay nhóm điều phối chịu trách nhiệm kết nối hệ thống y tế Quận Ventura của Giáo sư Thomas Fred Golden và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Mô hình hợp tác này là chương trình Trao đổi giáo dục (Exchange Education). Chương trình đáp ứng hai mục tiêu: Các bác sỹ nội trú của Mỹ có cơ hội hỗ trợ những bệnh nhân nghèo không có điều kiện phẫu thuật, đồng thời rèn luyện kỹ năng lâm sàng thực tế. Qua đó, hai bên tiến hành chia sẻ những kỹ thuật tiến bộ từ Mỹ nhằm mang lại kết quả điều trị tối ưu nhất cho người bệnh. Về kế hoạch phát triển, nhóm điều phối đặt mục tiêu xây dựng một chương trình từ thiện mang tính bền vững.

Hoạt động của Câu lạc bộ Sala và các đoàn y bác sỹ Hoa Kỳ đang góp phần thiết thực vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Hương chia sẻ thêm: "Tại Mỹ, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động gây quỹ để hỗ trợ kinh phí cho Câu lạc bộ Sala." Dựa trên các tư liệu thực tế ghi nhận tại các trường học vùng cao, đoàn công tác dự kiến huy động sự đóng góp từ cộng đồng tại Mỹ để tài trợ chi phí phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động của Câu lạc bộ Sala và các đoàn y bác sỹ Hoa Kỳ đang góp phần thiết thực vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng. Giáo sư Thomas cũng như các chuyên gia của Câu lạc bộ Sala không chỉ là những chuyên gia tận tâm mà còn truyền lại năng lượng tích cực, kiến thức chuyên môn và tinh thần nhân văn cao cả cho các thế hệ kế cận. Chính sự trao truyền ý nghĩa này sẽ là nền tảng vững chắc để dự án hợp tác y khoa tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân tại các địa phương.

Đây cũng là một trong những hoạt động theo tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW, do Bộ Chính trị ban hành ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động."

Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đề ra nhiều định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Trong đó, trọng tâm là tăng cường vai trò của y tế dự phòng và y tế cơ sở; phát triển mô hình bác sỹ gia đình; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng quản lý sức khỏe số để theo dõi sức khỏe người dân suốt vòng đời.../.

CLB Nhân đạo Sala: 15 năm lan tỏa yêu thương, thắp hy vọng tại Tuyên Quang Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Câu lạc bộ Nhân đạo Sala đã tổ chức khám bệnh, phẫu thuật và xây dựng điểm trường mới giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tuyên Quang.