Trao cơ hội khám sức khỏe, sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân

Tỉnh Thái Nguyên đang hướng tới mục tiêu tất cả người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị sớm cho người dân, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đảm bảo mỗi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện.

Tỉnh đặt mục tiêu 50% số người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trước ngày 30/6 và đạt 100% trước ngày 30/10/2026. Trong đó, tổ chức khám định kỳ cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi hoàn thành trong tháng 6, người dân từ 18 tuổi trở lên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người mắc bệnh mạn tính... đảm bảo đạt 100% trước ngày 30/10. Nội dung khám được phân loại thực hiện theo từng độ tuổi, khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng, xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh...

Tính đến ngày 8/6, số người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đạt 37,7% dân số. Một số xã, phường có tỷ lệ khám cao như: Vạn Xuân 85,94%; Sông Công 81,68%; Gia Sàng 80,95%; Tích Lương 77,41%; Bằng Vân 83,80%; Phan Đình Phùng 76,88%... Tuy nhiên, tốc độ triển khai tại một số địa bàn vẫn còn chậm do các yếu tố đặc thù về địa hình hoặc phương thức rà soát đối tượng như Thượng Minh (đạt 2,15%), Đức Xuân (3,75%), Na Rì (4,96%), Dân Tiến (5,49%)...

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, một số khó khăn trong quá trình triển khai như quy định chụp X-quang tim phổi thẳng bắt buộc cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đang gây áp lực quá tải cục bộ, do các trạm y tế cơ bản không có máy X-quang (các bệnh viện được trang bị từ 1-2 máy) trong khi nhu cầu khám thực tế từ 500-1.000 người/ngày/đơn vị.

Thêm vào đó, việc người dân tự đi khám ở các cơ sở ngoài địa bàn hoặc biến động lao động tự do cũng làm việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh.

Để tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc, ngành Y tế Thái Nguyên chỉ đạo thành lập Tổ công tác chỉ đạo chuyên trách. Tại mỗi xã, phường, thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm tổ trưởng, Giám đốc trạm y tế làm tổ phó thường trực cùng sự tham gia của các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để rà soát "gõ cửa từng nhà", đôn đốc trực tiếp.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện đồng bộ hóa công nghệ số, yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo hạ tầng, máy vi tính, bố trí nhân sự nhập liệu kịp thời để liên thông dữ liệu từ phần mềm quản lý khám, chữa bệnh lên hệ thống Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc này giúp quản lý dữ liệu sức khỏe của người dân theo vòng đời một cách chính xác, tránh trùng lặp.

Theo bà Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các xã, phường đang tích cực rà soát nhóm đối tượng đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc cập nhật số liệu lên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám, chữa bệnh của trạm y tế để liên thông lên Hồ sơ sức khỏe điện tử; rà soát nhóm đối tượng chưa được khám để xây dựng kế hoạch khám ưu tiên cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người mắc bệnh mạn tính. Đồng thời, Sở thực hiện kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với người lao động, học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Sở Y tế tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai tại cơ sở, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn tháo gỡ theo thẩm quyền; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu các xã, phường trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, bảo đảm chất lượng chuyên môn và tiến độ thực hiện theo kế hoạch của tỉnh.

Các cơ sở khám, chữa bệnh chia sẻ, cập nhật và đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe với các địa phương, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, thường xuyên được rà soát, bổ sung, làm sạch và cập nhật kịp thời phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe nhân dân./.

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