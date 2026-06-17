Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm

Từ ngày 19-21/6/2026, Hải Phòng sẽ trở thành nơi hội tụ của những người làm báo cả nước với nhiều hoạt động trọng điểm nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026)

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan Trung ương và thành phố Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động trọng điểm gồm Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” năm 2026.

Các hoạt động là dịp nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước./.