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Vì sao ông Trump ký Bản ghi nhớ Islamabad với Iran?

Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran gây tranh cãi khi Washington tạm gác nhiều yêu cầu cứng rắn với Tehran. Điều gì khiến Tổng thống Donald Trump thay đổi lập trường?

Dương Linh
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Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Bản ghi nhớ Islamabad với Iran được xem là bước ngoặt trong chính sách của Washington tại Trung Đông. Thỏa thuận giúp giảm nguy cơ xung đột quân sự và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, song cũng làm dấy lên tranh cãi khi nhiều vấn đề cốt lõi như chương trình tên lửa đạn đạo và kho urani làm giàu của Iran chưa được giải quyết triệt để. Giới quan sát cho rằng áp lực kinh tế, nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ và các tính toán chính trị nội bộ là những yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định của Nhà Trắng./.

#Chính sách Mỹ-Iran #Bản ghi nhớ Islamabad #Giảm xung đột Trung Đông #Ổn định thị trường năng lượng #Chương trình tên lửa đạn đạo Iran #Thỏa thuận giảm căng thẳng