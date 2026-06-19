Người dân Gaza dựng lều tạm xem World Cup 2026 gây xúc động toàn cầu

Giữa bối cảnh chiến tranh kéo dài khiến phần lớn cơ sở hạ tầng bị tàn phá, việc theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026 đã trở thành một thách thức đối với người dân Dải Gaza.

Tại nhiều khu vực ở Gaza, nơi hàng chục nghìn người đang sinh sống trong các lều tạm, trường học hoặc những tòa nhà hư hại sau chiến sự, các thiết bị điện tử cùng nguồn điện dự phòng trở thành cầu nối hiếm hoi với các trận đấu World Cup. Mỗi khi có điện hoặc tín hiệu internet ổn định, người dân lại tụ tập quanh những màn hình còn hoạt động để cùng theo dõi các trận đấu.

Từ thành phố Gaza đến Khan Younis, nhiều quán cà phê, lều tạm và không gian sinh hoạt cộng đồng đã trở thành điểm tụ họp của người hâm mộ. Đối với nhiều người dân, World Cup không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi giúp họ tạm quên đi những khó khăn của cuộc sống thường nhật./.