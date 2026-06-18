Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Rosatom, thúc đẩy các dự án hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, ngày 17/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên Bang Nga), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom

Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Rosatom Likhachev, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, cũng như đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Triển lãm “Made in Tatarstan” (Sản xuất tại Tatarstan) tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.

Giới thiệu các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao tại triển lãm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Tatarstan Alexey Pesoshin cho biết Tatarstan là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất của Liên bang Nga, có trình độ công nghiệp hóa cao với các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải KAMAZ, công nghiệp hóa chất, chế tạo máy bay dân dụng, thiết bị bay không người lái (UAV), trực thăng, công nghiệp thực phẩm, dệt may và sản xuất đồ gỗ./.