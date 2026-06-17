Đội tuyển Iran bị buộc rời Mỹ ngay sau trận ra quân, thuyền trưởng bức xúc

Ngay sau trận ra quân hòa New Zealand 2-2 tại sân SoFi, Los Angeles, đội tuyển Iran đã không được ở lại Mỹ để hồi phục thể lực. Thay vào đó, họ phải lập tức lên đường trở lại Tijuana, Mexico.

Với một đội bóng vừa trải qua trận đấu căng thẳng, đây rõ ràng không phải chi tiết nhỏ. Sau mỗi trận đấu ở World Cup, thời gian hồi phục có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cầu thủ cần thả lỏng cơ bắp, kiểm tra chấn thương, ăn uống, ngủ nghỉ, rồi mới bước vào chu kỳ chuẩn bị cho trận tiếp theo. Nhưng với Iran, mọi thứ diễn ra vội vã hơn rất nhiều.

Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei không giấu nổi sự bức xúc. Ông cho rằng đội bóng của mình liên tục phải đối mặt với những rào cản ngoài chuyên môn. Ban đầu, Iran muốn có mặt tại Mỹ sớm hơn để làm quen điều kiện thi đấu. Sau trận gặp New Zealand, họ cũng dự kiến ở lại California thêm một đêm để hồi phục, rồi hôm sau mới trở về Mexico. Tuy nhiên, các kế hoạch đó đều không được thông qua./.