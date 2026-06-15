Xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Chiến lược công tác tư tưởng cần giúp Đảng chủ động nắm bắt, định hướng và làm chủ những thay đổi của môi trường thông tin trong thời đại số.

Chiều 15/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về vị trí, phạm vi, tính chất của Chiến lược; các trụ cột nền tảng chính trị-tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng và cơ chế tổ chức thực hiện./.