Messi khiến cả thế giới kinh ngạc, lập hat-trick phá hàng loạt kỷ lục World Cup

Trước đối thủ Algeria, Lionel Messi không chỉ ghi bàn. Anh lập hat-trick. El Pulga đưa Argentina tới chiến thắng 3-0. Và quan trọng hơn cả, anh một lần nữa khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Từ 14 bàn, rồi 15 bàn, rồi 16 bàn chỉ trong một trận đấu. Messi đã biến 90 phút trước Algeria thành một đêm của những cột mốc. Một đêm mà mỗi pha lập công không chỉ có giá trị trên bảng tỷ số, mà còn làm rung chuyển bảng vàng lịch sử World Cup.

Nhưng điều đáng nói nhất không chỉ là những con số. Điều khiến Messi trở nên vĩ đại là cách anh đi qua thời gian. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã lùi lại phía sau, Messi vẫn là trung tâm của Argentina. Anh không còn cần phải chạy nhiều nhất, không cần phải tranh chấp mạnh nhất, cũng không cần lúc nào cũng xuất hiện trong mọi điểm nóng. Nhưng mỗi khi bóng đến chân Messi, cả thế giới như chậm lại. Còn khán giả thì nín thở chờ đợi điều diệu kỳ./.