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Lionel Messi san bằng số bàn thắng của Klose trong ngày lập kỷ lục World Cup

Lionel Messi đã san bằng kỷ lục ghi bàn với huyền thoại Miroslav Klose sau khi lập cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.

Huy Khánh
Messi san bằng kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Messi san bằng kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lionel Messi đã có ngày thi đấu thăng hoa khi lập hat-trick trong trận Argentina gặp Algeria ở trận ra quân bảng J World Cup 2026.

"La Pulga" phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với cú cứa lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Argentina.

Đến phút 60, Messi tiếp tục điền tên mình lên bảng điện tử sau pha băng vào dứt điểm cận thành để hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt.

Siêu sao 39 tuổi này hoàn tất cú hat-trick ở phút 76 với cú sút hoàn hảo không cho thủ thành Zidane cơ hội cản phá.

Cú hat-trick bàn thắng của Messi không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương mà còn giúp anh san bằng kỷ lục ghi bàn huyền thoại Miroslav Klose (đội tuyển Đức) - cùng có được 16 bàn thắng.

Kỷ lục này hoàn toàn có thể bị Lionel Messi vượt qua ngay từ vòng bảng World Cup 2026 khi mà anh còn ít nhất hai trận đấu phía trước.

Màn trình diễn ấn tượng của Messi càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó diễn ra ở trận đấu thứ 200 của anh trong màu áo đội tuyển Argentina.

Đáng chú ý, Lionel Messi cũng đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở cả 6 kỳ World Cup (2006, (2010), 2014, 2018, 2022, 2026).

Trong 6 lần tham dự World Cup, Messi đã trải qua năm 2022 thăng hoa trên đất Qatar để đưa Argentina lên ngôi vô địch./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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