World Cup 2026 thổi bùng làn sóng bóng đá cộng đồng tại Canada

Chiến thắng 6-0 của đội tuyển Canada trước Qatar tại World Cup 2026 không chỉ tạo nên sự phấn khích trên các khán đài mà còn tiếp tục thổi bùng bầu không khí bóng đá trên khắp đất nước.

Ở Toronto, nơi đăng cai các trận đấu World Cup, sức nóng của giải đấu đang lan từ sân vận động, các khu fanzone tới những công viên và khu dân cư địa phương.

Tại Don Valley, phía Bắc Toronto, hàng chục trẻ em và gia đình đã tham gia một ngày hội bóng đá cộng đồng lấy cảm hứng từ World Cup. Với nhiều gia đình, việc xuống trung tâm thành phố để tham gia các khu FanZone hoặc tiếp cận những hoạt động quy mô lớn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, việc đưa bóng đá về ngay khu dân cư được xem là cách để trẻ em cũng có thể trở thành một phần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Nghị viên Hội đồng thành phố Toronto khu vực Don Valley Shelley Carroll cho biết nhiều trẻ em tại đây không có cơ hội xuống trung tâm thành phố và thậm chí việc tham gia các khu fanzone cũng rất khó khăn. Sự kiện này sẽ mang không khí World Cup đến tận khu dân cư để các em có thể cảm nhận được tinh thần của World Cup.

Không chỉ là một ngày hội thể thao, những hoạt động như vậy còn cho thấy cách Toronto đang biến World Cup thành cơ hội gắn kết cộng đồng. Với một thành phố đa văn hóa, bóng đá đang trở thành ngôn ngữ chung để trẻ em từ nhiều cộng đồng khác nhau gặp gỡ, vui chơi và xây dựng tình bạn.

Theo bà Carroll, việc các cầu thủ Canada thi đấu tại World Cup đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng và biết đâu những đứa trẻ chơi bóng hôm nay sẽ trở thành thế hệ ngôi sao tiếp theo.

Sự quan tâm ngày càng lớn đối với bóng đá đã tạo ra những thay đổi rõ rệt tại Canada và World Cup 2026 đang khiến môn thể thao này có vị trí nổi bật hơn trong đời sống thể thao và cộng đồng. Bóng đá hiện đã vượt qua môn thể thao biểu tượng của Canada là khúc côn cầu trên băng để trở thành môn có số lượng thanh thiếu niên đăng ký tham gia đông nhất cả nước.

Ông Peter Augruso - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Canada, cho biết hiện nay Canada có nhiều cầu thủ đăng ký chơi bóng đá hơn cả khúc côn cầu. Theo ông, có thể hình dung về một Canada nơi bóng đá đang trở thành môn thể thao số một về mức độ tham gia của thanh thiếu niên. Ông kỳ vọng sau World Cup, phong trào này sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, để làn sóng quan tâm này trở thành nền tảng phát triển lâu dài, Canada cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng bóng đá. Các địa phương cần thêm sân bóng, cơ sở trong nhà và các trung tâm đào tạo để trẻ em có thể chơi bóng quanh năm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một trong những di sản lớn mà Liên đoàn Bóng đá Canada đang hướng tới là xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia, nơi các đội trẻ và đội tuyển quốc gia có thể cùng tập luyện, học tập và phát triển.

Cùng với đó, nhiều dự án sân bóng cộng đồng cũng đang được triển khai trên khắp đất nước, kể cả tại các khu vực xa xôi như Nunavut, Newfoundland hay British Columbia.

Từ chiến thắng của đội tuyển quốc gia đến những sân bóng thu nhỏ trong khu dân cư, World Cup 2026 đang tạo ra một làn sóng bóng đá mới tại Canada. Thành công của giải đấu vì vậy không chỉ được đo bằng tỷ số trên sân hay số lượng khán giả, mà còn bằng việc có thêm bao nhiêu trẻ em cầm bóng ra sân và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ trong tương lai./.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/6: Canada thắng 'hủy diệt,' Mexico sớm đi tiếp Sau lượt trận sáng 19/6, Mexico đã trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng knock-out World Cup 2026, trong khi Canada có chiến thắng "hủy diệt" để leo lên ngôi đầu.