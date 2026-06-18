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Tuyển thủ Iran đối mặt nguy cơ lỡ trận vì rắc rối thị thực tại Mỹ

Tiền vệ cánh Mehdi Torabi đã hết hạn thị thực Mỹ chỉ sau một lần nhập cảnh để cùng đội tuyển Iran dự trận ra quân tại World Cup 2026 ở Los Angeles.

Thanh Bình
Các cầu thủ Iran ăn mừng sau khi ghi bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các cầu thủ Iran ăn mừng sau khi ghi bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) ngày 17/6 cho biết tiền vệ cánh Mehdi Torabi đã hết hạn thị thực Mỹ chỉ sau một lần nhập cảnh để cùng đội tuyển Iran dự trận ra quân tại World Cup 2026 ở Los Angeles.

Torabi, 31 tuổi, không được sử dụng trong trận hòa 2-2 giữa Iran và New Zealand hôm 15/6. Cầu thủ này được cho là có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo FFIRI, trong khi các tuyển thủ Iran được cấp thị thực nhiều lần nhập cảnh để di chuyển giữa Mexico và Mỹ trong thời gian dự giải, Torabi chỉ được cấp visa một lần nhập cảnh.

Người phát ngôn FFIRI cho biết: “Sau chuyến đi đến Los Angeles và hoàn tất trận đấu với New Zealand, thị thực của Torabi đã hết hạn. Liên đoàn đang tiến hành các thủ tục để xin cấp visa mới nhằm giúp cầu thủ này tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở các trận đấu sắp tới."

Đội tuyển Iran đóng quân tại thành phố biên giới Tijuana (Mexico) và di chuyển sang Mỹ để thi đấu các trận vòng bảng. Hai trận đầu diễn ra tại Los Angeles, trong khi trận cuối gặp đối thủ tại Seattle.

Iran sẽ chạm trán Bỉ vào ngày 21/6. Nếu muốn cùng đội sang California chuẩn bị cho trận đấu này, Torabi phải được cấp thị thực mới chậm nhất vào ngày 20/6.

Chính phủ Mỹ hiện xếp IRGC vào "danh sách đen."

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó khẳng định Washington sẽ không cho phép những cá nhân có liên hệ với IRGC nhập cảnh cùng các thành viên đội tuyển.

Ngoài Torabi, ông Mahdi Mohammad Nabi, Giám sát viên đội tuyển Iran, nằm trong số 15 quan chức FFIRI bị từ chối cấp thị thực sang Mỹ dự World Cup.

Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei cho rằng những khó khăn trong việc đi lại do căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và màn trình diễn của các cầu thủ Iran trong trận gặp New Zealand vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #đội tuyển Iran #thị thực Iran
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