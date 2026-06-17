World Cup 2026: Chuyện chưa kể trong phòng thay đồ của đội tuyển Iran

Không chỉ trận hòa 2-2 trước New Zealand thu hút sự chú ý tại World Cup 2026, những diễn biến trong phòng thay đồ của đội tuyển Iran sau trận đấu cũng trở thành tâm điểm khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino bất ngờ xuất hiện để trực tiếp động viên các cầu thủ.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông quốc tế cho biết ngay sau khi trận đấu tại Los Angeles khép lại, ông Infantino đã tới phòng thay đồ của tuyển Iran và có cuộc gặp riêng với toàn đội.

Người đứng đầu FIFA gửi lời động viên tới các cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang truyền đi thông điệp về sự kiên cường và tinh thần vượt khó trong hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Infantino cho biết ông hiểu những thách thức mà đội tuyển Iran đang phải đối mặt bên ngoài sân cỏ và tin rằng các cầu thủ đủ bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại trong hành trình tại World Cup 2026.

Sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Iran tiếp tục vướng vào những tranh cãi liên quan đến việc di chuyển và lưu trú tại giải đấu.

Trước đó, ông Infantino từng khẳng định FIFA sẵn sàng hỗ trợ nếu đội bóng Tây Á gặp khó khăn trong quá trình đến Mỹ tham dự World Cup.

Dù nhận được sự động viên từ FIFA, nhưng các thành viên tuyển Iran vẫn không giấu được sự thất vọng về điều kiện thi đấu.

Tiền vệ Mohammad Mohebi, người ghi bàn trong trận gặp New Zealand, cho rằng đội bóng không được đối xử công bằng khi không thể lưu trú dài ngày trên lãnh thổ Mỹ như nhiều đội tuyển khác.

Theo Mohebi, việc phải liên tục di chuyển giữa Mỹ và Mexico đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hồi phục thể lực cũng như công tác chuẩn bị chuyên môn.

Trước đó, huấn luyện viên Amir Ghalenoei cũng lên tiếng phàn nàn khi đội tuyển buộc phải rời Mỹ ngay sau trận đấu để trở về đại bản doanh tại thành phố Tijuana của Mexico.

Hiện đội tuyển Iran đóng quân tại Mexico thay vì tại Mỹ do các yêu cầu an ninh và những hạn chế đi lại đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và Washington vẫn còn nhiều vấn đề nhạy cảm.

Bên cạnh kết quả trên sân cỏ, câu chuyện trong phòng thay đồ sau trận hòa New Zealand cho thấy tuyển Iran đang phải đối mặt với áp lực lớn từ những yếu tố ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, sự động viên trực tiếp từ Chủ tịch FIFA cũng được xem là nguồn khích lệ tinh thần quan trọng đối với đội bóng Tây Á trong phần còn lại của World Cup 2026./.

World Cup 2026: Đội tuyển Iran bị yêu cầu rời Mỹ ngay sau trận mở màn Huấn luyện viên Amir Ghalenoei cho biết đội tuyển Iran phải rời California ngay sau trận mở màn World Cup 2026 và quay về Mexico, dù trước đó đội có kế hoạch lưu trú để hồi phục thể lực sau thi đấu.