Tuyển Iran được vệ binh quốc gia Mexico hộ tống, đón cú sốc lớn trước World Cup

Chưa ra sân tại vòng chung kết World Cup 2026, đội tuyển Iran đã trở thành tâm điểm theo cách không ai mong muốn. Không phải vì một chiến thắng gây sốc, mà bởi những rắc rối dồn dập bên ngoài đường biên.

Hình ảnh gây chú ý nhất những ngày trước giải là đoàn xe chở đội tuyển Iran được Vệ binh Quốc gia Mexico và lực lượng an ninh địa phương hộ tống tới sân vận động Caliente ở thành phố Tijuana. Đây là nơi Iran chọn làm điểm đóng quân tạm thời sau khi đặt chân tới Mexico, khép lại giai đoạn tập huấn kéo dài 3 tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên đoàn bóng đá Iran cho biết có tới 14 quan chức bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, trong đó có Chủ tịch Mehdi Taj. Các cầu thủ Iran cũng chỉ được cấp thị thực vào Mỹ chưa đầy hai tuần trước trận ra quân.

Nhưng cú sốc chưa dừng lại ở đó.

FIFA được cho là đã thu hồi toàn bộ số vé World Cup 2026 được phân bổ cho cổ động viên Iran. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Iran được nhận và phân phối lượng vé tương đương 8% sức chứa sân cho mỗi trận vòng bảng của đội nhà. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước trận mở màn gặp New Zealand tại Inglewood, phía Iran xác nhận họ không còn nắm trong tay dù chỉ một vé./.