World Cup 2026: Mỹ lý giải việc tăng cường kiểm tra các đoàn Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại trung Đông, vụ việc tiền đạo số một của Iraq Aymen Hussein bị nhà chức trách Mỹ giữ lại gần 7 giờ tại sân bay Chicago đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định đây không phải là trường hợp cá biệt mà nằm trong quy trình kiểm tra an ninh được áp dụng với tất cả hành khách nhập cảnh vào nước này.

Theo Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), mọi vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các đoàn thể thao tham dự World Cup đều phải trải qua quy trình thẩm tra như các hành khách quốc tế khác.

Các quyết định cho phép hay từ chối nhập cảnh được đưa ra dựa trên dữ liệu về an ninh quốc gia, thực thi pháp luật và thông tin di trú hiện có tại thời điểm kiểm tra.

Trong vụ việc của đội tuyển Iraq, tiền đạo Aymen Hussein cuối cùng đã được phép nhập cảnh sau nhiều giờ làm việc với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Talal Salah của đội tuyển lại bị từ chối nhập cảnh sau hơn 10 giờ thẩm tra.

CBP cho biết quyết định này xuất phát từ các "quan ngại trong quá trình xác minh" nhưng không công bố chi tiết cụ thể.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt hơn đối với một số quốc gia được xem là nhạy cảm về an ninh.

Trước đó, trọng tài người Somalia Omar Artan - người được FIFA lựa chọn tham dự World Cup - cũng bị từ chối nhập cảnh dù sở hữu thị thực hợp lệ. CBP cho biết ông Artan bị xác định "không đủ điều kiện nhập cảnh" sau quá trình thẩm tra bổ sung liên quan đến các vấn đề an ninh.

Các trường hợp liên quan đến Iran cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Truyền thông Iran cho biết một số thành viên hậu cần và quản lý của đội tuyển đã không được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ, trong khi các cầu thủ vẫn được tạo điều kiện tham dự giải đấu.

Truyền thông quốc tế trước đó dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức Mỹ đã áp dụng cơ chế xem xét riêng đối với một số trường hợp liên quan đến nghĩa vụ quân sự hoặc các tổ chức nằm trong danh sách theo dõi của Washington.

Dù khẳng định các biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, nhưng những vụ việc liên tiếp xảy ra trước thềm World Cup đang làm dấy lên tranh luận về nguy cơ các thủ tục nhập cảnh trở thành một trong những thách thức lớn nhất của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự./.

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