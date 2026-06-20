World Cup 2026: Hai đội bị loại, hai đội sớm vào vòng knock-out

Sau loạt trận ngày 20/6, World Cup 2026 đã chính thức xác định 2 đội bóng sớm giành quyền đi tiếp, cũng như 2 đội tuyển phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi.

Thổ Nhĩ Kỳ chính là cái tên mới nhất phải nói lời chia tay giải đấu sau trận thua 0-1 trước Paraguay ở lượt trận thứ 2 bảng D.

Matias Galarza sắm vai người hùng với bàn thắng ở giây thứ 65 để mang chiến thắng về cho Paraguay, đồng thời "gieo sầu" cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ còn được thi đấu hơn người từ phút 45+3 khi Almiron phía Paraguay bị truất quyền thi đấu do dùng tay che miệng để nói chuyện với cầu thủ đối phương.

Dù chơi hơn người trong suốt hiệp 2 nhưng Guler và các đồng đội đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Paraguay.

Sau hai lượt trận, Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt để thua 0-2 trước Australia và 0-1 trước Paraguay. Trận đấu cuối của họ với chủ nhà Mỹ chỉ còn mang tính thủ tục.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Haiti cũng đã bị loại sớm sau hai trận thua trước Scotland (0-1) và Brazil (0-3).

Trong khi đó, 2/3 đội đồng chủ nhà là Mexico và Mỹ đã sớm giành quyền đi tiếp sau những kết quả ấn tượng.

Mexico lần lượt đánh bại Nam Phi (2-0) và Hàn Quốc (1-0) để thẳng tiến vòng 1/16 với tư cách nhất bảng A.

Lịch thi đấu World Cup ngày 21/6: Đức-Cote d'Ivoire tranh vé knock-out Đức, Cote d'Ivoire (bảng E) và Thụy Điển đang là những đội có cơ hội sớm vào vòng knock-out World Cup 2026 ở loạt trận diễn ra sáng 21/6.

Đội tuyển Mỹ cũng có hai chiến thắng liên tiếp trước Paraguay (4-1) và Australia (2-0) để đi tiếp với tư cách nhất bảng A.

Đội chủ nhà còn lại của World Cup 2026 là Canada cũng thi đấu ấn tượng để giành 4 điểm sau hai lượt trận và đang dẫn đầu bảng B.

Canada hòa Bosnia-Herzegovina 1-1 ngày ra quân và giành chiến thắng đậm 6-0 trước Qatar ở lượt trận thứ 2.

Kết quả World Cup 2026 ngày 20/6 Mỹ-Australia 2-0

Scotland-Maroc 0-1

Brazil-Haiti 3-0

Thổ Nhĩ Kỳ-Paraguay 0-1