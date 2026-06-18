World Cup 2026: Ronaldo 'tịt ngòi,' Bồ Đào Nha gây thất vọng trước CHDC Congo

Đội tuyển Bồ Đào Nha có sự khởi đầu thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt trận ra quân bảng K World Cup 2026.

Kết quả có phần bất ngờ bởi Bồ Đào Nha là đội được đánh giá cao hơn so với CHDC Congo trước khi bóng lăn.

Tuy nhiên, hơn 90 phút tại sân NRG, dàn ngôi sao đắt giá của Bồ Đào Nha lại thi đấu hoàn toàn bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của đối phương.

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo - cầu thủ đi vào lịch sử với kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp - được kỳ vọng rất nhiều nhưng không có cơ hội để tỏa sáng khi bị hàng thủ CHDC Congo kèm chặt.

Đội hình ra sân Bồ Đào Nha (4-2-3-1): D.Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Silva, Bruno Fernandes, Neto - Ronaldo. CHDC Congo (5-3-2): Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Moutoussamy, Mukau, Kayembe - Bakambu, Wissa. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 0-0 1': Trận đấu Bồ Đào Nha-CHDC Congo bắt đầu! Bồ Đào Nha-CHDC Congo 0-0 3': Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao đội hình để tạo thế trận áp đảo trước CHDC Congo, với hy vọng sớm có bàn thắng. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 6': Joao Neves đánh đầu hiểm hóc sau pha kiến tạo của Neto để ghi bàn giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước CHDC Congo 1-0. Joao Neves đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 10': Sau khi nhận bàn thua, CHDC Congo đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 11': Wissa tự tin đi bóng trước hàng thủ Bồ Đào Nha rồi tung ra cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 13': Bernardo Silva nhận thẻ vàng sau tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của CHDC Congo. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 14': Bakambu tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập chân hàng thủ Bồ Đào Nha đi hết đường biên ngang. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 18': Bồ Đào Nha tạo ra sóng gió về phía khung thành của CHDC Congo song Mendes rồi đến Bruno đều không tận dụng thành công cơ hội ghi bàn cho đội nhà. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 23': Bồ Đào Nha đang đang chủ động cầm chắc bóng trong những phút vừa qua để chờ cơ hội tung ra pha bóng bất ngờ về phía khung thành của CHDC Congo. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 32': Mbemba nhận thẻ vào sau tình huống va chạm với cầu thủ Neto bên phía Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 40': Các cầu thủ Bồ Đào Nha đang thi đấu khá chậm và thận trọng trong các pha phối hợp, chờ cơ hội hàng thủ CHDC Congo mắc sai lầm. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 44': Bồ Đào Nha đang có thời gian kiểm soát bóng lên đến 80%, nhưng chưa thể tạo ra cơ hội rõ ràng để gia tăng cách biệt. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 45': Hiệp 1 của trận đấu có 4 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0 45'+3: Moutoussamy dứt điểm căng sau tình huống phản công nhanh nhưng bóng không vượt qua hàng thủ của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 45'+5: Yoane Wissa đánh đầu cận thành đánh bại thủ thành Costa ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 đầy bất ngờ cho CHDC Congo. Yoane Wissa ghi bàn gỡ hòa cho CHDC Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 46': Bồ Đào Nha có sự thay đổi người đầu tiên. Conceicao được tung vào sân thay cho Bernardo Silva. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 50': Bakambu tung ra cú sút rất căng từ cánh phải nhưng không thể đánh bại được thủ thành Costa của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 54': Bồ Đào Nha vẫn đang gặp nhiều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của CHDC Congo. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 55': Cancelo móc bóng đẹp mắt làm tung lưới CHDC Congo nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 63': Bồ Đào Nha vẫn đang gặp phải vô vàn khó khăn trước hàng thủ chơi tập trung của cầu thủ CHDC Congo. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 67': Ronaldo tung ra cú sút trong vòng cấm nhưng không thể đưa bóng đi trúng đích trong tư thế quá khó. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 71': Bồ Đào Nha có 2 sự thay đổi người. Leao và Semedo được tung vào sân thay cho Neto và Mendes. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 74': Ronaldo tiếp tục được đồng đội kiến tạo cơ hội nhưng cú sút của anh vẫn chưa thể đưa bóng đi trúng đích. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 77': Bồ Đào Nha đang tạo ra sức ép về phía khung thành của CHDC Congo. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 83': Vitinha rời sân để nhường chỗ cho Ramos. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 89': Semedo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Wissa. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 90'+3: Araujo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Wissa. Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1 90'+5: Hết giờ! CHDC Congo khiến Bồ Đào Nha chia điểm với kết quả hòa 1-1.