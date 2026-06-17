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Nhận định Bồ Đào Nha vs Congo: Messi gọi, liệu Ronaldo có trả lời?

Trận mở màn bảng K World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo hứa hẹn mang lại kịch bản hấp dẫn khi một ông lớn của bóng đá châu Âu chạm trán đại diện tới từ châu Phi.

PV
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Vòng chung kết World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với nền bóng đá toàn cầu khi lần đầu tiên giải đấu chứng kiến sự mở rộng quy mô lên tới 48 đội tuyển tham dự. Trong bối cảnh đó, cuộc chạm trán vào ngày 18/6 tới đây trên sân vận động NRG (thành phố Houston, Mỹ) giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ đơn thuần là một trận đấu mở màn, mà còn là bản lề định đoạt cục diện của bảng K – nơi còn có sự hiện diện của hai đại diện vô cùng khó chịu là Colombia và Uzbekistan./.

(Vietnam+)
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