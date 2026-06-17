Tân binh Jordan chưa thể tạo bất ngờ tại World Cup 2026

Đội tuyển Jordan chưa thể làm nên bất ngờ trong lần đầu góp mặt ở sân chơi World Cup khi để thua 1-3 trước Áo ở trận ra quân bảng J.

Tại Levi's, Jordan nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của thủ môn Alexander Schlager.

Tuy nhiên, Áo mới là đội có bàn thắng mở tỷ số. Phút 20, Romano Schmid tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng thẳng vào góc chữ A, không cho thủ thành Laila cơ hội cản phá.

Bàn thắng của Schmid càng khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Jordan chủ động dâng cao, chơi ép sân để tìm kiếm bàn thắng nhưng may mắn chưa đến khi cú đánh đầu của Olwan đưa bóng đi trúng xà ngang.

Phải đến phút 50, sau những nỗ lực bất thành, Jordan cuối cùng cũng đã có được bàn thắng lịch sử tại đấu trường World Cup.

Ali Olwan có pha đi bóng từ phần sân nhà trước khi xâm nhập vòng cấm Áo rồi dứt điểm vào góc xa đưa bóng chạm mép trong cột dọc tung lưới thủ thành A.Schlager, gỡ hòa 1-1 cho Jordan.

Sau pha lập công lịch sử, các cầu thủ Jordan tiếp tục chơi đôi công với hy vọng có thể làm nên cuộc ngược dòng trước Áo.

Tuy nhiên, Áo đỏ thi đấu bản lĩnh hơn trong thời gian tiếp theo trước khi Yazan Al Arab ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 90+12, Áo có cơ hội để định đoạt trận đấu khi được hưởng penalty sau tình huống hậu vệ Jordan để bóng chạm tay. Trên chấm 11m, Marko Arnautovic không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 3-1.

Thất bại ở ngày ra quân chưa thể giúp Jordan tạo nên bất ngờ, song việc có bàn thắng đầu tiên được kỳ vọng sẽ tạo cú hích giúp họ giành kết quả tốt hơn ở trận gặp Algeria.

Trong khi đó, Áo hiện đang có 3 điểm như Argentina nhưng xếp thứ 2 bảng J do kém hơn về hiệu số. Áo sẽ đối đầu nhà vô địch ở lượt tiếp theo để tranh vé sớm vào vòng knock-out./.

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