Messi san bằng kỷ lục bàn thắng, Argentina thắng tưng bừng tại World Cup 2026

Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương hoàn hảo với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Algeria ở lượt trận ra quân bảng J World Cup 2026.

Lionel Messi chính là ngôi sao sáng nhất khi ghi cả ba bàn thắng để giúp Argentina giành trọn niềm vui.

Siêu sao 39 tuổi phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với cú cứa lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Argentina.

Đến phút 60, Messi tiếp tục điền tên mình lên bảng điện tử sau pha băng vào dứt điểm cận thành để hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt.

​"La Pulga" hoàn tất cú hat-trick ở phút 76 với cú sút hoàn hảo không cho thủ thành Zidane cơ hội cản phá, để ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina.

Với cú hat-trick vào lưới Algeria, Messi đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục mà huyền thoại Miroslav Klose (đội tuyển Đức) đang nắm giữ.

Thành tích này càng trở nên ấn tượng hơn với Messi khi đây là trận thứ 200 của anh cho đội tuyển Argentina và diễn ra trong ngày anh lập kỷ lục 6 lần tham dự World Cup.

Argentina-Algeria Đội hình ra sân

Argentina: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Martinez, Medina, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Boudaoui, Maza, Chaibi, Moussa, Gouiri. Argentina-Algeria 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Argentina là đội giao bóng trước. Argentina-Algeria 0-0 4': Lautaro Martinez mang đến thử thách đầu tiên với pha đánh đầu căng về phía khung thành của Algeria. Tuy nhiên, trong pha bóng này, anh đã rơi vào thế việt vị. Argentina-Algeria 0-0 5': Messi đã khiến lưới của Algeria sau đường chuyền của Lautaro Martinez. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi Messi đã rơi vào thế việt vị. Argentina-Algeria 0-0 8': Chaibi của Algeria cũng đã làm tung lưới nhà đương kim vô địch nhưng bàn thắng tiếp tục không được công nhận do cầu thủ này việt vị. Argentina-Algeria 0-0 14': Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi dâng cao tấn công. Argentina-Algeria 1-0 17': Lionel Messi phá vỡ thế trận với bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Argentina. Tiền đạo Lionel Messi (số 10) ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Argentina ở phút 17. (Ảnh: AFP/TTXVN) Lionel Messi ăn mừng sau khi lập công vào lưới Algeria. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Algeria 1-0 23': Argentina đang là đội nắm thế trận với thời gian kiểm soát bóng tốt hơn so với Algeria. Argentina-Algeria 1-0 32': Algeria vẫn đang thi đấu nỗ lực nhưng chưa thể tạo nên khác biệt trước Argentina. Pha tranh bóng giữa tiền đạo Argentina Lionel Messi (số 10) và hậu vệ Algeria Ramy Bensebaini (số 21). (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Algeria 1-0 40': Chaibi tung ra cú sút ở góc hẹp nhưng không thể đánh bại được thủ thành Emiliano Martínez. Argentina-Algeria 1-0 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ! Argentina-Algeria 1-0 45'+5: Hiệp 1 kết thúc! Argentina đang dẫn trước Algeria 1-0. Argentina-Algeria 1-0 46': Hiệp 2 bắt đầu! Argentina-Algeria 1-0 46': Argentina có sự thay đổi người đầu tiên. Molina vào sân thay cho Montiel. Argentina-Algeria 1-0 51': Lionel Messi tung ra cú sút xa đầy uy lực nhưng lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Algeria. Argentina-Algeria 1-0 53': Argentina đang gia tăng sức ép trong những phút đầu hiệp 2 với hy vọng có thêm bàn thắng gia tăng cách biệt. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Algeria 1-0 54': Lautaro Martinez sút bóng căng nhưng thủ thành Luca Zidane đã ngăn cản chân sút Argentina ghi bàn. Argentina-Algeria 1-0 55': Argentina tiếp tục có 2 sự thay đổi. Julian Alvarez và Gonzalez vào sân thay cho Lautaro Martinez và Almada. Argentina-Algeria 2-0 60': Lionel Messi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina sau tình huống băng vào đá bồi. Messi nhân đôi cách biệt cho Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Algeria 2-0 66': Lionel Messi dứt điểm khiến thủ thành Zidane phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Algeria. Argentina-Algeria 3-0 76': Lionel Messi dứt điểm hoàn hảo đánh bại thủ thành Zidane, hoàn tất cú hat-trick để đưa Argentina vượt lên dẫn 3-0. Lionel Messi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Algeria 3-0 80': Lionel Messi rời sân nhường chỗ cho Nico Paz sau khi có màn trình diễn ấn tượng. Argentina-Algeria 3-0 90': Hiệp 2 của trận đấu có 6 phút bù giờ. Argentina-Algeria 3-0 90'+6: Hết giờ! Argentina giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trong ngày Messi thăng hoa.