World Cup 2026: Tranh cãi mới quanh việc đối xử với đội tuyển Iran

Một cuộc tranh cãi mới đã nổ ra tại World Cup 2026 khi Liên đoàn Bóng đá Iran cho rằng đội tuyển nước này đang phải chịu những hạn chế đi lại đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị thi đấu và tạo ra sự bất bình đẳng so với các đội tuyển khác tham dự giải.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Iran Hedayat Mombeyni ngày 20/6 tiếp tục lên tiếng chỉ trích các quy định áp dụng đối với đội tuyển quốc gia Iran, đồng thời xác nhận sẽ gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).



Ông Mombeyni cho rằng Iran là đội duy nhất tại World Cup 2026 chỉ được phép có mặt tại thành phố đăng cai trận đấu khoảng 24 giờ trước giờ bóng lăn và phải nhanh chóng quay trở lại căn cứ đóng quân ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Ông nhấn mạnh: "Những hạn chế này ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần của các cầu thủ. Chúng tôi cho rằng điều đó không phù hợp với nguyên tắc công bằng dành cho tất cả các đội tuyển tham dự World Cup."



Tranh cãi xuất hiện sau trận hòa 2-2 giữa Iran và New Zealand ở lượt trận mở màn bảng G. Đội tuyển Iran phải di chuyển bằng chuyên cơ từ thành phố Tijuana của Mexico đến Los Angeles (Mỹ) một ngày trước trận đấu.

Dù quãng đường chỉ khoảng 204 km, nhưng tiền đạo Mehdi Taremi cho biết toàn bộ hành trình kéo dài tới 5 giờ đồng hồ do phải trải qua các thủ tục kiểm tra an ninh và nhập cảnh.



Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đội tuyển Iran tiếp tục trở lại Mexico thay vì được ở lại Mỹ thêm một ngày để hồi phục như mong muốn của ban huấn luyện.



Liên đoàn Bóng đá Iran cũng cho biết đề nghị được đến Los Angeles sớm hơn hai ngày trước cuộc đối đầu với đội tuyển Bỉ vào ngày 21/6 đã bị từ chối. Theo phía Iran, điều này khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu và chuẩn bị chuyên môn.



Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định các quy định hiện nay đã được thông báo từ trước cho Iran. Ông Andrew Giuliani - Giám đốc điều hành Nhóm công tác World Cup của Nhà Trắng - cho biết những hạn chế này xuất phát từ các quy định an ninh được áp dụng trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, dù hai bên gần đây đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng.



Mặc dù vậy, giới quan sát cũng chỉ ra rằng lịch trình mà Iran đang thực hiện thực tế không khác biệt nhiều so với quy định chung của FIFA. Theo Điều 18.3 trong Quy chế World Cup 2026, các đội tuyển tham dự giải đấu phải di chuyển từ đại bản doanh đến địa điểm thi đấu một ngày trước trận đấu và trở về sau khi trận đấu kết thúc hoặc chậm nhất vào ngày hôm sau.

Quy định này được áp dụng nhằm đảm bảo công tác tổ chức trong bối cảnh giải đấu lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển và diễn ra trên phạm vi rộng tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.



Trên thực tế, nhiều đội tuyển khác cũng áp dụng lịch trình tương tự. Đội tuyển Mỹ đã bay gần 1.600 km từ California tới Seattle một ngày trước trận gặp Australia và dự kiến trở lại đại bản doanh ngay sau trận đấu.

Nhiều đội tuyển khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng thường lựa chọn đến địa điểm thi đấu sát ngày thi đấu nhằm hạn chế ảnh hưởng của độ cao hoặc điều kiện thời tiết.



Mặc dù vậy, trường hợp của Iran vẫn được xem là đặc biệt khi các hạn chế liên quan đến thị thực và nhập cảnh vẫn đang được duy trì. Một số quan chức và thành viên ban huấn luyện Iran được cho là gặp khó khăn trong việc xin thị thực vào Mỹ.

Sau trận đấu đầu tiên, cầu thủ Mehdi Torabi thậm chí phải tới Lãnh sự quán Mỹ tại Tijuana để hoàn tất thủ tục cấp lại thị thực.



World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên trong lịch sử được tổ chức trong bối cảnh một trong những nước chủ nhà phải tiếp đón đội tuyển đến từ quốc gia từng có căng thẳng quân sự trực tiếp với mình.

Vì vậy, câu chuyện xung quanh đội tuyển Iran đang trở thành một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận nhất bên lề giải đấu.



Trong khi FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng xem xét đơn khiếu nại của Iran, vụ việc tiếp tục làm dấy lên các cuộc tranh luận về sự cân bằng giữa yêu cầu an ninh, thủ tục nhập cảnh và nguyên tắc đảm bảo điều kiện thi đấu công bằng cho các đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh./.

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