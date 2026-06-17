Messi tỏa sáng với hat-trick, lập hàng loạt kỷ lục tại World Cup.

Sáng 17/6 (giờ Việt Nam), Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi lập hat-trick giúp tuyển Argentina dẫn trước Algeria 3-0 ở trận ra quân bảng J World Cup 2026.

Bản tin 60s ngày 17/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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