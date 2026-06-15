Sớm hoàn thiện dự án Luật phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Luật phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ, tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ từ sớm, từ xa.

Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và hoàn thiện Luật phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với cam kết quốc tế và thực tiễn trong nước, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm hòa bình, ổn định.

Nhằm chuẩn bị nội dung thẩm tra và hoàn thiện Dự thảo Luật, chiều 15/6, đoàn công tác của Uỷ ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã có buổi khảo sát làm việc với Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81.

Đến thời điểm hiện tại, Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nghị định số 81 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuy nhiên, báo cáo của Cơ quan thường trực 81 cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, khó khăn vướng mắc, như sự thiếu hụt về chế tài và danh mục hành vi bị cấm, khó khăn trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, nguy cơ các tổ chức cá nhân có thể lợi dụng lỗ hổng để xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm dưới danh nghĩa hàng hóa thông thường.

Bên cạnh đó, sự thiếu vắng danh mục chuẩn hóa cùng các thiết bị kỹ thuật hiện đại đang gây áp lực lớn cho lực lượng thực thi trực tiếp đặc biệt là cán bộ hải quan cửa khẩu...

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu phải xây dựng Luật để khắc phục khoảng trống pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp với nhiều nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Việt Nam kiên định đường lối không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, minh bạch trong sử dụng các vật liệu hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân vì mục đích hòa bình và ổn định.

Buổi làm việc đã khẳng định quyết tâm của Quốc hội và các cơ quan chức năng trong việc nâng cao năng lực quốc gia.

Dự kiến Luật phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ được trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua vào Kỳ họp không thường kỳ sắp tới./.