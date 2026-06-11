World Cup 2026: Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ xem xét lại chính sách nhập cảnh

Ngày 10/6, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Türk đã lên tiếng kêu gọi Mỹ “xem xét lại" chính sách nhập cảnh và an ninh nhân dịp Vòng Chung kết World Cup 2026 do lo ngại các biện pháp giám sát và xử lý nghiêm ngặt ảnh hưởng tiêu cực đến các đội tuyển, quan chức và người hâm mộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Cao ủy Volker Türk cho rằng các đại hội thể thao lớn là sự kiện giúp thế giới xích lại với nhau trong bầu không khí hòa bình, đoàn kết và World Cup phải trở thành "môi trường lành mạnh" cho tất cả mọi người.

Ông nhấn mạnh các chính sách nhập cảnh cứng rắn có thể gây phương hại cho uy tín quốc gia và ảnh hưởng đến tinh thần thể thao quốc tế.

Quan chức cấp cao Liên hợp quốc hối thúc Mỹ xem xét lại các biện pháp giám sát mạng, phân tích dữ liệu và kiểm soát nhập cảnh quá khắt khe trước khi giải đấu bắt đầu.

Cao ủy Volker Türk đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh xảy ra nhiều trường hợp đáng lo ngại như việc quan chức Iran bị từ chối thị thực, một trọng tài Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) người Somalia bị cấm nhập cảnh, cổ động viên Maroc và Scotland bị từ chối/hủy giấy tờ du lịch ngay trước khi khởi hành, hay sự việc đội tuyển Iran phải chuyển địa điểm huấn luyện từ bang Arizona sang Mexico.

Phía Mỹ chưa có phản ứng chính thức trước lời kêu gọi của quan chức Liên hợp quốc. Tuy nhiên, FIFA cũng từng bày tỏ quan ngại về khả năng giải đấu bị ảnh hưởng do chính sách thị thực của nước chủ nhà Mỹ.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico với 48 đội tuyển tham dự. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia, dự kiến thu hút hơn 5 triệu người tham gia.

Theo các chuyên gia quốc tế, World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là cơ hội để Mỹ khẳng định uy tín trong việc bảo vệ quyền con người và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu./.

Lịch thi đấu hôm nay 11/6: World Cup 2026 chính thức khởi tranh Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay (12/6, theo giờ Việt Nam) bằng màn chạm trán giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi vào lúc 2 giờ trên sân Azteca.

​