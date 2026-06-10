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Đội tuyển Hàn Quốc "đóng cửa rèn binh" trước trận ra quân tại World Cup 2026

Theo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), buổi tập ngày 10/6 của đội tuyển Hàn Quốc diễn ra không có sự hiện diện của giới truyền thông và cũng không bố trí bất kỳ cầu thủ nào trả lời phỏng vấn.

Thanh Phương
(Ảnh minh họa: Thanh Tuấn/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc đã quyết định tập kín hoàn toàn tại đại bản doanh ở Mexico nhằm hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng cho cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc.

Theo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), buổi tập ngày 10/6 diễn ra không có sự hiện diện của giới truyền thông và cũng không bố trí bất kỳ cầu thủ nào trả lời phỏng vấn.

Động thái này cho thấy ban huấn luyện muốn các tuyển thủ tập trung tối đa cho trận đấu mở màn, đồng thời giữ kín các phương án chiến thuật quan trọng.

Huấn luyện viên Hong Myung Bo đã trực tiếp chỉ đạo buổi tập kéo dài khoảng 90 phút tại trung tâm huấn luyện Chivas Verde Valle ở Zapopan, gần thành phố Guadalajara.

Nội dung tập luyện tập trung vào các tình huống cố định, khả năng chuyển đổi trạng thái và những phương án tấn công-phòng ngự được chuẩn bị riêng cho Cộng hòa Séc.

An ninh quanh khu vực đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc cũng được siết chặt. Cơ sở huấn luyện được triển khai lực lượng cảnh sát và quân đội có vũ trang nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn đội trong thời gian lưu trú tại Mexico.

Theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển được phép tổ chức một ngày tập kín hoàn toàn trước khi bước vào giải đấu. Những ngày còn lại, báo chí thường được tiếp cận 15 phút đầu buổi tập và cầu thủ có thể tham gia các hoạt động truyền thông.

Hàn Quốc sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Cộng hòa Séc trên sân vận động Guadalajara vào tối 11/6 (giờ địa phương).

Trước trận đấu, huấn luyện viên Hong Myung Bo cùng một cầu thủ đại diện sẽ tham dự họp báo chính thức, đồng thời toàn đội sẽ có buổi làm quen mặt sân thi đấu trước khi hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Một trong những vấn đề được ban huấn luyện đặc biệt quan tâm là hiệu quả từ các tình huống cố định.

Trong hai trận giao hữu thắng Trinidad & Tobago và El Salvador tại Mỹ, đội bóng “Xứ Kim chi” chưa tạo được nhiều dấu ấn ở những pha bóng chết.

Sau trận gặp El Salvador, huấn luyện viên Hong Myung Bo thừa nhận ông chủ động không tung ra toàn bộ các bài phối hợp chiến thuật trong các trận giao hữu và dành phần quan trọng nhất cho World Cup.

Bên cạnh việc cải thiện khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định, Hàn Quốc cũng phải tìm lời giải cho bài toán chống bóng bổng trước Cộng hòa Séc.

Đại diện châu Âu sở hữu nhiều cầu thủ cao trên 1,9m và được đánh giá đặc biệt nguy hiểm trong các pha không chiến.

Với sự chênh lệch đáng kể về thể hình, những tình huống cố định nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những điểm nóng quyết định kết quả trận đấu mở màn của Hàn Quốc tại World Cup 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #FIFA #đội tuyển Hàn Quốc Hàn Quốc
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